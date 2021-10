Niantic lança primeiro vídeo de diário de desenvolvimento de Pokémon Go e confirma datas dos próximos Dias Comunitários

Pokémon Go finalmente lançou o primeiro episódio de sua série Dev Diaries (diário de desenvolvimento). Nesse episódio, foi mostrado um pouco do processo de criação dos Dias Comunitários, como eles funcionam e alguns detalhes e pistas do que vem por aí.

Publicado no canal de Pokémon Go no YouTube como parte da atualização de setembro da força-tarefa, o vídeo mostra o diretor de marketing de produto da Niantic, Michael Steranka, respondendo perguntas frequentes sobre os Dias Comunitários.

O Dia Comunitário é um evento mensal de Pokémon Go, dedicado a uma espécie selecionada de Pokémon por vez. Durante esse período, o Pokémon em questão fica disponível em quantidade muito maior. Com isso, os jogadores têm a oportunidade de conseguir recompensas especiais e mais chances de conseguir versões brilhantes.

Embora o Pokémon do próximo evento não tenha sido confirmado, as pistas indicam que seja um Pokémon Elétrico da região de Sinnoh. O mais importante para os jogadores, no entanto, é que já foram divulgadas as datas dos próximos dois Dias Comunitários, os últimos de 2021.

O Dia Comunitário de novembro será realizado em 21 de novembro, enquanto dezembro terá dois dias seguidos, 18 e 19 de dezembro. No futuro, a Niantic vai divulgar as datas dos três Dias Comunitários de cada temporada ao mesmo tempo, então em janeiro já saberemos as três primeiras datas de 2022.

Na semana que vem, a Niantic vai anunciar o Pokémon em destaque do Dia Comunitário de novembro. Se quiser saber mais sobre o processo de escolha de cada Pokémon, confira o Dev Diary no canal de Pokémon Go no YouTube.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 21 de outubro.