Niantic fará grandes mudanças a Pokémon Go em julho, incluindo novos bônus de exploração e atualização ao jogo remoto

A Niantic explicou em detalhes algumas novas atualizações que Pokémon Go receberá nos próximos meses, concentradas nos bônus de exploração e em algumas outras áreas.

Esses bônus fazem parte dos esforços contínuos da desenvolvedora para aprimorar e reimaginar mecânicas básicas de Pokémon Go. Isso vem evoluindo desde o início da pandemia de COVID-19, quando o jogo se viu obrigado a mudar como os jogadores participam de reides, eventos e outros aspectos que exigem participação presencial.

Agora que vários países estão começando a voltar ao normal, devido à vacinação e redução drástica do contágio, a Niantic está pronta para fazer mais algumas mudanças. A primeira delas traz alguns bônus adicionais para os jogadores.

Novos bônus de exploração serão a recompensa para os jogadores que já podem voltar a sair. Eles se aplicam aos discos de PokéParadas, às reides presenciais e a certos marcos de distância, que aparecerão primeiro nos Estados Unidos e na Nova Zelândia.

Confira o que esperar quando os bônus entrarem em vigor, no final de julho.

Receba até dois Passes de Reide gratuitos por dia ao girar discos de Ginásios.

Aproveite uma maior eficácia do Incenso ao se movimentar.

Receba presentes todas as vezes em que girar o disco de PokéParada, desde que ainda haja espaço no inventário.

Receba 10x PE adicional ao girar um disco de PokéParada pela primeira vez.

Esses bônus terminam no final da Temporada de Descoberta, em 1º de setembro, mas outros podem ser adicionados com as próximas temporadas.

A Niantic também vai reavaliar certas mudanças feitas ao jogo ao longo do último ano, com planos de alterar ou remover certos bônus que foram acrescentados após o Pokémon Go Fest do ano passado. Confira os detalhes específicos de quais bônus serão removidos ou alterados, também começando pelos EUA e pela Nova Zelândia.

Eficácia do Incenso quando você não estiver se movendo voltará ao normal, enquanto a eficácia em movimento aumenta.

Frequência de presentes do Pokémon companheiro será reduzida, já que os jogadores poderão pegar mais itens das PokéParadas.

Distâncias de interação com PokéParadas e Ginásios vão voltar ao normal, mas podem voltar a aumentar em certas circunstâncias ou em eventos.

Reides à distância também serão atualizadas em um futuro próximo, à medida que a Niantic tenta balanceá-las com as reides presenciais.

Além disso, outros bônus adicionados no ano passado serão mantidos, incluindo o bônus de primeira captura do dia, as várias atualizações à Liga de Batalha Go e às Batalhas de Treinadores e muito mais. Confira a lista completa do que a Niantic resolveu manter até agora.

Duração dos Incensos continuará sendo de 60 minutos.

Não há requisitos de distância caminhada para a Liga de Batalha Go.

Você pode desafiar qualquer Treinador à distância com um código QR e o requisito para batalhar com amigos à distância foi reduzido para Bons Amigos.

O número máximo de Presentes que você pode manter no inventário ao mesmo tempo continuará sendo 20.

Os Treinadores poderão abrir até 30 Presentes por dia, aumentando em relação aos 20 anteriores.

Você vai continuar recebendo o triplo de Poeira Estelar e PE pelo primeiro Pokémon capturado no dia.

Mais informações serão divulgadas à medida que a Niantic for mexendo em certos elementos de Pokémon Go no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de junho.