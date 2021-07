Niantic confirma possíveis atrasos em compras no aplicativo antes do Pokémon Go Fest 2021

Nos últimos dias, os jogadores de Pokémon Go vêm chamando a atenção para alguns problemas com compras feitas no aplicativo. E agora a Niantic confirmou que os atrasos podem continuar afetando os jogadores por mais um tempinho.

Na página oficial do suporte de Pokémon Go, a Niantic confirma que um problema atual pode causar atrasos de até 72 horas entre a compra de um item na loja do aplicativo e o item aparecer no inventário do jogador. De acordo com a Niantic, o atraso foi reduzido na versão 0.213 do aplicativo e a equipe ainda está “investigando a raiz dos problemas”.

A small percentage of Trainers may experience a delay of up to 72 hours after making an in-app purchase for the item to appear in their Item Bag. Please be aware of this as we approach Pokémon GO Fest. For more information: https://t.co/vTkF7ktfRo — Niantic Support (@NianticHelp) July 13, 2021

Este talvez seja o pior momento possível para um problema desse tipo no jogo, já que o maior evento do ano, o Pokémon Go Fest 2021, acontecerá em 17 e 18 de julho. Com isso, talvez os jogadores precisem comprar itens com antecedência ou correr o risco de não recebê-los a tempo do evento. Ainda há chances de que esses atrasos não afetem todos os jogadores, mas pode ser um problema para o final de semana.

Caso não receba os itens comprados depois de 72 horas, a Niantic recomenda que você entre em contato com o suporte, incluindo o número do pedido e o endereço de email da sua conta de Pokémon Go. Esse método também deve ser usado se você não conseguir acessar um evento, como o próprio Pokémon Go Fest, devido a algum atraso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 13 de julho.