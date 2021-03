Niantic anuncia evento Carga Total para Pokémon Go

O próximo passo da Temporada das Lendas de Pokémon Go foi anunciado e tem tudo para ser eletrizante.

A Niantic revelou o evento Carga Total, que gira em torno do Pokémon Lendário Thundurus em sua Forma Therian. O evento acontecerá das 10h locais de 16 de março às 20h locais de 22 de março. Além de a Forma Therian do último Pokémon do trio de lendários aparecer nas reides cinco estrelas, vários Pokémon do tipo Elétrico estarão em destaque ao longo do evento.

Geodude de Alola, Voltorb, Electrike e Stunfisk de Unova são apenas alguns dos Pokémon do tipo Elétrico que vão aparecer com mais frequência. Tynamo, que apareceu pela primeira vez em Pokémon Black e Pokémon White, também vai estrear em Pokémon Go neste evento. Ele aparecerá na natureza, então os jogadores poderão capturá-lo e ter acesso a suas evoluções, Eelektrik e Eelektross.

Os ovos de cinco quilômetros também serão atualizados e passam a incluir mais Pokémon do tipo Elétrico durante o evento Carga Total. Entre as novas possibilidades, estão Pichu, Elekid, Electrike, Shinx, Joltik, Tynamo e Stunfisk de Unova.

Enfatizando a premissa de “carga” do evento, itens de evolução vão aparecer com mais frequência em Presentes. Também haverá uma nova Pesquisa Temporária cujo foco será na evolução e fortalecimento de Pokémon do tipo Elétrico.

Quanto à rotação das Reides, haverá uma megassurpresa chocante: Mega Manectric estreia nas Megarreides de Pokémon Go no início do evento. Você pode ainda encontrar Mega Houndoom e Mega Abomasnow nas Megarreides. Nas Reides de uma estrela, você poderá encontrar Voltorb, Shinx, Blitzle, Klink e Tynamo. Nas de três estrelas, Raichu de Alola, Graveler de Alola, Magneton e Ampharos.

Para os que estiverem buscando fortalecer seu novo Mega Manectric (ou seu Mega Ampharos), haverá uma nova Pesquisa de Campo com recompensas como Poké Bolas, Megaenergias de Ampharos, Megaenergias de Manectric e vários Pokémon do tipo Elétrico.

Se quiser trazer o poder do trovão ao seu time, é melhor atacar logo. O evento Carga Total de Pokémon Go acontecerá entre as 10h locais de 16 de março e as 20h locais de 22 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 09 de março.