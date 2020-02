Modo Experimental de Overwatch será lançado em 25 de fevereiro com nova Fila por Função

Os jogadores de Overwatch estão convidados a fazer parte de um dos experimentos malucos favoritos dos desenvolvedores. Na última Atualização do Desenvolvedor, o diretor Jeff Kaplan revelou que o Modo Experimental estará disponível para todas as plataformas a partir de 25 de fevereiro. Será possível testar modos diferentes e outras configurações da fila por função que a equipe preparou.

O primeiro experimento é o modo “Dano Triplo”, um tipo de fila por função que admite três heróis de dano, dois suportes e um tanque. Kaplan falou muito sobre o modo, chamado de 3-2-1, no fórum da Blizzard no mês passado. O modo foi testado internamente pela equipe de Overwatch por aproximadamente dois meses. Os fãs mostraram interesse em experimentar, então a equipe parece ter decidido colocá-lo no ar como parte do Modo Experimental.

Depois do lançamento da fila por função, no ano passado, os tempos de fila para heróis de dano por segundo (DPS) aumentaram exponencialmente. Alguns jogadores de nível mais alto encontram filas de até 15 minutos. “Vamos explorar os efeitos aos tempos de fila para ver se faz diferença”, Kaplan explicou na Atualização do Desenvolvedor.

Kaplan também frisou que o Modo Experimental vai incluir grandes mudanças a personagens como Roadhog, Zarya e D.Va durante os testes de Dano Triplo. “Não surtem”, lembrou Kaplan. “As mudanças de balanceamento não devem chegar ao jogo de fato”, explicou, lembrando que mudanças tão drásticas nunca entrariam nos servidores principais sem serem testadas à exaustão.

O objetivo com o Modo Experimental não é que seja uma plataforma para testar ajustes. O Reino de Testes Público (RTP) ainda existe justamente com esse propósito. O novo modo, porém, traz aos jogadores dos consoles sua primeira oportunidade de fazer parte de possíveis mudanças ao jogo, já que o RTP só está disponível para PC.

Kaplan explicou que os jogadores ainda ganham experiência e progresso para recompensas ao jogar o Modo Experimental. Dessa forma, a equipe de desenvolvimento adiciona um incentivo à participação nos testes, também encorajando os jogadores a saírem de sua zona de conforto. Novos experimentos devem aparecer no modo regularmente.

O Modo Experimental, que será um novo “cartão” na tela inicial de Overwatch, fica disponível em 25 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 24 de fevereiro.