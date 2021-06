Melhores Pokémon de Água em Pokémon Go

São alguns dos Pokémon mais fortes do jogo.

Em Pokémon Go, você tem a oportunidade de capturar seus Pokémon favoritos das muitas gerações da franquia.

Cada Pokémon tem habilidades e atributos diferentes, que podem ser confusos na hora de escolher o melhor para levar em uma batalha, seja nas reides ou contra outros jogadores.

Os Pokémon disponíveis podem ser divididos em 18 tipos diferentes. Assim como nos jogos tradicionais de console, cada tipo de Pokémon será mais ou menos eficaz a depender do tipo do seu oponente.

Nesta lista, vamos nos concentrar nos Pokémon do tipo Água, que são supereficazes contra Pokémon dos tipos Fogo, Pedra e Terra. Há muitos Pokémon de Água para escolher no jogo, mas alguns se destacam em relação aos outros.

Confira as melhores espécies de Pokémon do tipo Água em Pokémon Go.

Melhores Pokémon do tipo Água em Pokémon Go

Imagem via Niantic

Kyogre

Imagem via Nintendo

A opinião na comunidade de Pokémon Go é unânime: Kyogre é o Pokémon de Água mais forte do jogo. Este Lendário da terceira geração tem PC máximo de 4652, com alocação bem equilibrada de atributos, o que lhe dá durabilidade em batalha.

Kyogre pode causar dano devastador com seus ataques Rápidos e Carregados. A melhor combinação é usar Cachoeira como ataque Rápido e Jato d’Água como ataque Carregado. Isso garante que você terá o máximo possível de dano para derrotar defensores mais resistentes dos tipos Pedra e Terra.

Se você tiver a sorte de já ter um Kyogre ou encontrar uma reide para concluir com esse Pokémon, ele será a melhor opção entre os Pokémon do tipo Água para as batalhas.

Mega Blastoise

Imagem via Nintendo

Uma das últimas novidades de Pokémon Go é a chegada das Megaevoluções. Essas evoluções finais para alguns Pokémon logo se tornaram algumas das mais fortes do jogo e Mega Blastoise não foi diferente.

Com PC máximo de 4455, o maior ponto forte de Mega Blastoise é a chuva. Revólver d’Água é o ataque Rápido mais útil para Mega Blastoise, junto com o ataque Carregado Canhão d’Água, que hoje já não pode mais ser adquirido, mas causa muito dano.

Swampert

Imagem via Nintendo

Embora estatisticamente Swampert não seja um dos Pokémon de Água mais fortes do jogo, seu valor vem da circunstância interessante de só ter uma fraqueza no jogo: o tipo Planta. Contra qualquer outro tipo, ele estará em pé de igualdade ou mais forte.

Quanto a habilidades, para usar Swampert de forma mais eficaz, vale a pena manter Revólver d’Água e Canhão d’Água. São dois dos ataques mais poderosos para qualquer Pokémon do tipo Água e certamente são os melhores para Swampert. Mas, se o confronto pedir, Swampert pode aprender Tiro de Lama e Terremoto, que lhe dão a utilidade necessária para derrotar Pokémon do tipo Elétrico facilmente.

Para um Pokémon de Água com versatilidade, vá de Swampert. Com suas habilidades únicas, ele pode ser a peça perfeita para seu time.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 07 de janeiro.