Xerneas é uma das novidades de Pokémon Go e está disponível nas reides lendárias de cinco estrelas durante o evento Lendas Luminosas X.

A espécie lendária tem uma alocação de atributos bem versátil, o que faz dela viável tanto para ataque quanto para defesa.

Nas batalhas de Pokémon Go, cada espécie tem accesso a dois ataques, sendo um rápido e um carregado. Os ataques rápidos são aqueles que acontecem a cada poucos segundos, causando dano constante ao longo da luta. Ataques carregados, por outro lado, só serão ativados quando completamente carregados, mas causam dano considerável.

Sendo um Pokémon do tipo Fada, Xerneas tem acesso a vários ataques carregados de tipos diferentes. Mesmo com um número limitado deles disponível, escolher a opção certa fará com que seu Xerneas seja muito mais eficaz em batalha.

Confira os melhores ataques para Xerneas em Pokémon Go.

Imagem via Niantic

Ataques rápidos

Investida

Cabeçada Zen

Ataques carregados

Giga Impacto

Explosão Lunar

Mega Chifre

Corpo-a-corpo

Trovão

Embora Xerneas não tenha acesso a tantos ataques rápidos, a espécie tem vários ataques carregados de tipos diferentes, que podem ser usados quando necessário. Se você tiver MTs sobrando, são estas as melhores opções de otimização para Xerneas.

Mais poderosos

Com o número limitado de ataques disponíveis, para uma ofensiva melhor, será preciso combinar a Cabeçada Zen, do tipo Psíquico, com o ataque carregado Giga Impacto. Esta combinação causa mais dano e ter um ataque do tipo Psíquico é a melhor opção contra Pokémon dos tipos Lutador e Venenoso.

Ataques normais

Outra boa escolha é combinar o outro ataque rápido de Xerneas, Investida, com o Giga Impacto. Juntas, as duas habilidades causam dano razoável. Mas, por serem ataques do tipo Normal, não causarão dano adicional a nenhum tipo de Pokémon. Esta combinação é boa se você estiver preparando Xerneas para todo tipo de batalha em vez de uma específica.

Melhores contra Yveltal

Também chegando a Pokémon Go com o evento Lendas Luminosas, Yveltal também poderá ser adquirido ao completar reides lendárias de cinco estrelas. Felizmente, Xerneas é uma opção excelente para usar em reides contra Yveltal. E, com o tipo Fada, Xerneas pode causar altas quantidades de dano e receber dano reduzido. Há duas opções para esta luta, ambas com o ataque Explosão Lunar, do tipo Fada. Nenhum dos dois ataques rápidos é muito útil contra Yveltal, então só use o que você já recebeu ao capturar Xerneas, seja ele Investida ou Cabeçada Zen.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 04 de maio.