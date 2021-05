Melhores ataques para Garchomp em Pokémon Go

Garchomp costuma ser uma ameaça em qualquer que seja a sua versão de Pokémon. E, em Pokémon Go, ele é monstruoso, especialmente nas etapas mais avançadas da Liga de Batalha Go.

Assim como acontece com a maior parte dos Dragões de Pokémon Go, é muito importante ter o confronto exato em mente na hora de decidir se vai usar seu Garchomp. Com os tipos Dragão e Terra, ele tem acesso a ataques fortes, mas pode enfrentar dificuldades com muitos oponentes, exceto na Ultra-liga.

De modo geral, Garchomp é ótimo, com 261 de ataque, 193 de defesa, 239 de velocidade e PC máximo de 4.479 no nível 50. Você pode usá-lo para causar impacto em objetivos como raides, além de ser uma escolha eficaz no competitivo de alto nível.

Você usará, quase sempre, a combinação de Cauda do Dragão e Ultraje, tanto contra objetivos neutros quanto contra outros jogadores, ao menos quando precisar de ataques do tipo Dragão, simplesmente porque o dano por segundo pode chegar a 50,2. Além disso, Tiro de Lama pode substituir Cauda do Dragão como ataque rápido, porque pode gerar energia rapidamente para a combinação de Ultraje e Terremoto, que costuma sair cara.

Rajada de Fogo é um bom ataque, mas, fora a utilidade contra o tipo Fada, que faz com que esta seja a melhor opção contra Togekiss, figurinha carimbada da Liga Mestra, é melhor esquecer que ele existe. A combinação de Ultraje com Terremoto, ou até Fosso de Areia, é bem melhor.

Há alternativas melhores que Garchomp em todo meta, incluindo vários Pokémon Lendários ou Pokémon com tipos melhores para confrontos específicos. Por isso, é melhor não construir um time em torno de Garchomp em qualquer liga que seja, mas ele é uma boa peça em times das Ligas Ultra e Mestra.

Se você ainda não tiver um Garchomp pronto para a Liga de Batalha, o Pokémon do Dia Comunitário de junho de Pokémon Go será sua pré-evolução, Gible. E é provável que Mega Garchomp esteja a caminho do jogo, já que Mega Altaria foi adicionado no Dia Comunitário de Swablu, em 15 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 13 de maio.