Melhores ataques para Altaria em Pokémon Go

Mega Altaria é uma das novidades de Pokémon Go para este mês, então você deve econtrar mais dele por aí quando os outros jogadores começarem a treinar mais seus Altaria.

Há algumas diferenças entre usar o Altaria normal e o Mega Altaria, mas uma boa composição pode ser eficaz em várias situações.

Começando com o Altaria básico, você sempre deve ter Sopro de Dragão para competir nas batalhas PvP (JxJ). É um dos ataques rápidos mais fortes de Pokémon Go e você pode causar muito dano e carregar o ataque lento ao mesmo tempo.

Ataque do Céu é sua melhor aposta para finalização, com um possível complemento de Pulso do Dragão ou Clarão Deslumbrante, a depender do que o seu time precisa no Dragão.

Pulso do Dragão pode ser a melhor escolha se você já tiver outra opção para lidar com os Pokémon do tipo Sombrio, mas Clarão Deslumbrante é forte o bastante para se provar útil contra um Pokémon como Umbreon. É possível, no entanto, que você use Sopro de Dragão/Ataque do Céu na maior parte das vezes e o terceiro espaço de ataque seja completado com o que vier.

É importante lembrar que Altaria terá acesso ao ataque carregado Explosão Lunar durante o Dia Comunitário de Swablu, que acontece em 15 de maio. Esse provavelmente será seu terceiro ataque mais comum.

Bicada não é uma opção ruim para ataque rápido, mas, a não ser que você invista em algo completamente defensivo, como um Altaria com Bicada e Pulso do Dragão, é melhor ficar com a outra combinação.

Quanto ao uso, você pode encaixar Altaria na maior parte dos times da Grande Liga e se dar bem, porque ele tem boa resistência e atributos ofensivos eficazes. Ele é forte contra muitos dos Pokémon mais usados, como Meganium, Umbreon e Machamp, mas você também vai precisar ter opções para lidar com oponentes como Azumarill, Bastiodon e Skarmory.

Quando você entrar na Ultra-liga, será menos viável, porque você vai começar a encontrar Pokémon superiores, como Giratina, Togekiss e Dragonite. Ele ainda pode se garantir, mas a maior parte dos Pokémon mais usados nessa liga vencem pela classe ou pelas altíssimas quantidades de dano que podem causar rapidamente, mesmo a uma defesa de respeito.

Já na Liga Mestra, é melhor desistir de usar Altaria. Togekiss faz tudo que você precisa no lugar dele e provavelmente seria melhor seguir no mais comum, com Giratina, Dialga e Melmetal ou Kyogre, Dialga e Metagross.

Depois de alguns testes, Mega Altaria pode mudar algumas coisas, mas nem mesmo a Explosão Lunar pode fazer com que Altaria vá muito mais longe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 04 de maio.