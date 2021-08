Melhor combinação de ataques para Zekrom em Pokémon Go

O Pokémon Go Fest 2021 trouxe vários Pokémon lendários de volta às reides de todo o mundo, comemorando o aniversário de 25 anos da série e indicando que o Pokémon Mítico Hoopa está chegando ao mundo de Pokémon Go. Um dos Pokémon que voltaram através dos portais de Hoopa foi o Dragão Elétrico Zekrom, que apareceu em reides na Hora do Trovão.

Zekrom estreou em Pokémon Black e White, junto com Reshiram e um terceiro membro secreto do trio, Kyurem. Embora Zekrom e Reshiram fossem partes importantes da jornada dos jogadores na região de Unova nesses jogos, seu papel ficou mais importante com Kyurem nas sequências desses jogos. Ainda assim, Zekrom continua sendo um dos Pokémon lendários mais fortes da série até hoje. E, assim como Reshiram, ele domina a Liga de Batalha Go há mais de um ano.

Enquanto Reshiram prefere uma combinação de ataques que favoreçam seu tipo Fogo em vez do tipo Dragão, Zekrom funciona melhor com uma combinação que considere os dois tipos. Ao fazer isso, Zekrom cobre muito mais possibilidades contra os maiores oponentes da Liga de Batalha Go, especialmente nas Ligas Ultra e Mestra.

Sopro do Dragão é o melhor ataque rápido para Zekrom. Ele garante o bônus de ataque do mesmo tipo e causa muito mais dano que Raio de Ataque. Embora a animação de Raio de Ataque comece antes, os ataques do tipo Elétrico podem ser inúteis contra alguns dos oponentes mais comuns das ligas de PC mais alto, como Landorus e Giratina.

Quanto aos ataques carregados, Zekrom tem algumas opções, todas dependentes de quantos tipos os seus outros Pokémon podem cobrir. Mastigada é uma opção viável para aqueles que quiserem usar Zekrom para acabar com os escudos inimigos. Ele carrega rapidamente, mas tira boa parte do potencial de dano de Zekrom.

Ataque Selvagem é um dos ataques mais fortes do tipo Elétrico no jogo e pode derrotar Pokémon dos tipos Água e Voador com facilidade até nas Ligas Ultra e Mestra. Mas ele reduz em dois níveis a defesa de Zekrom, deixando o Pokémon mais suscetível a dano de ataques dos tipos Dragão, Fada, Gelo e Terra.

Caso você esteja em busca de dano do tipo Dragão, Ultraje é a melhor opção. Já que muitos Pokémon lendários e outros Pokémon fortes na Liga de Batalha Go têm o tipo Dragão, esse ataque garante que eles sejam derrotados mais rapidamente. Mas, se usar uma combinação de Sopro de Dragão e Ultraje, Zekrom não causará dano nenhum a Pokémon do tipo Fada, então você vai precisar cobrir isso com seus outros Pokémon.

Com qualquer combinação de ataques, Zekrom continua sendo um dos Pokémon mais poderosos e versáteis de Pokémon Go. Caso você não tenha conseguido o Pokémon durante o Pokémon Go Fest 2021, não se sabe quando ele vai voltar às reides. Mas ele deve voltar em algum momento do futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 19 de julho.