Agora os dois Pokémon Lendários da oitava geração estão disponíveis em Pokémon Go. Zamazenta Herói de Muitas Batalhas entrou no jogo pouco depois de Zacian.

Você pode enfrentar o Pokémon do tipo Lutador nas reides Lendárias de cinco estrelas, depois tentar adicioná-lo à sua coleção. Zamazenta tem vários ataques à disposição e pode ser confuso escolher os melhores.

Embora Zamazenta ainda possa nos surpreender no futuro, confira o que, até agora, acreditamos ser a melhor combinação de ataques para o Herói de Muitas Batalhas em Pokémon Go.

Melhor combinação de ataques para Zamazenta Herói de Muitas Batalhas em Pokémon Go

No momento, Zamazenta pode aprender os seguintes ataques em Pokémon Go:

Ataques rápidos:

Presa de Gelo (do tipo Gelo)

Rosnado (do tipo Sombrio)

Ataque Rápido (do tipo Normal)

Garra de Metal (do tipo Aço)

Ataques carregados:

Corpo-a-corpo (do tipo Lutador)

Cabeça de Ferro (do tipo Aço)

Explosão Lunar (do tipo Fada)

Mastigada (do tipo Sombrio)

Com tantos tipos diferentes de ataques, Zamazenta é bem versátil e pode ser otimizado de acordo com as necessidades do seu time. Mas, se você quiser dano bruto, podemos ajudar com algumas das melhores combinações.

Combinar o ataque rápido Garra de Metal com o ataque carregado Corpo-a-corpo garante o maior dano bruto entre todas as combinações. Se você quiser um tipo específico de dano, combinar Garra de Metal com Cabeça de Ferro garante o dano mais alto.

Com tanta variedade, há espaço de sobra para experimentar e criar composições diferentes na Liga de Batalha Go e outras reides de nível mais alto. Felizmente, com qualquer combinação, Zamazenta é um Pokémon forte. Otimizar mais ainda ou não é escolha sua.

