Melhor combinação de ataques para Tyranitar em Pokémon Go

Em Pokémon Go, você pode capturar e batalhar com seus Pokémon favoritos das muitas gerações da franquia.

Cada espécie tem acesso a um conjunto diferente de habilidades, que podem ser usadas para causar dano em batalha. Cada Pokémon pode usar uma combinação de duas habilidades em combate. O ataque rápido causa dano a cada poucos segundos, enquanto o ataque carregado precisa estar completamente carregado antes de ser usado.

Essas habilidades serão mais eficazes contra certos oponentes, a depender do tipo da espécie. Há 18 tipos de Pokémon, cada um com seus pontos fortes e fracos.

Neste artigo, vamos explicar os melhores ataques do Pokémon de Pedra mais popular do jogo: Tyranitar.

Sendo um dos Pokémon mais fortes dos tipos Pedra e Sombrio no jogo, Tyranitar tem ótimos atributos base, com maior foco no ataque. Mas ele também tem uma durabilidade impressionante.

Embora Tyranitar tenha dois tipos, Pedra e Sombrio, ele tem acesso a vários ataques diferentes além desses tipos. Alguns dos ataques são mais eficazes que os outros e você pode usar MTs para otimizar Tyranitar e adaptá-lo às suas necessidades.

Confira abaixo as melhores combinações de ataques para Tyranitar em Pokémon Go.

Imagem via The Pokémon Company

Existem algumas combinações diferentes de ataques que podem ser mais úteis a depender do confronto.

Estatisticamente, se consegue causar mais dano, segundo dados do Pokémon Go Hub, usando o ataque rápido Mordida e o ataque carregado Gume de Pedra. Essa combinação garante 15.87 de dano por segundo, ou um total aproximado de 838.40 de dano.

Se estiver entrando em uma batalha com um oponente mais suscetível a ataques do tipo Sombrio, vale a pena trocar esses dois por Mordida e Mastigada. A diferença de dano em geral é baixa, mas, contra os Pokémon mais afetados pelos ataques do tipo Sombrio, esta combinação causará mais dano.

Se precisar de uma ofensiva completamente de Pedra, Tyranitar também pode usar seu antigo ataque rápido Derrubada com o ataque carregado Gume de Pedra. O dano total é bem parecido com o das outras combinações, então a escolha vai depender do confronto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 7 de março.