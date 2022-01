Melhor combinação de ataques para Serperior Em Pokémon Go

O Dia Comunitário de Snivy abriu espaço para encontrar mais Serperior, última evolução desse Pokémon do tipo Planta, pela Liga de Batalha de Pokémon Go.

Na verdade, Serperior não costuma ser muito usado fora da Grande Liga e, mesmo com a chegada do ataque Planta Mortal, ele continua tendo atributos fracos.

O máximo de PC que Serperior pode ter é de 2.574 no Nível 50 e 2.277 no Nível 40, a depender de onde você pretende usar o Pokémon. Seus atributos deixam a desejar: 161 de ataque, 204 de defesa e 181 de resistência.

Antes de o ataque Planta Mortal ser adicionado, a maioria dos jogadores usava uma combinação de Chicote de Vinha com Nó de Grama para maximizar a velocidade e o dano causado, ou Cauda de Ferro com Nó de Grama para se defender contra inimigos JxA. Tornado de Folhas é uma boa opção, mas não causa tanto dano quanto Nó de Grama, então é um Ataque Carregado um pouco mais fraco.

Também não muda muito em um ambiente JxJ (PvP). A melhor combinação ainda é Chicote de Vinha com Nó de Grama, mas poder ter Ás dos Ares como segundo Ataque Carregado aumenta as opções de Serperior contra oponentes do tipo Planta e impede que ele seja um peso morto no time.

Com essa combinação clássica de ataques, o Pokémon causa cerca de 12,8 de dano por segundo, o que é um número de respeito, mas também é o máximo que você pode conseguir sem depender de Planta Mortal.

De modo geral, Serperior passa longe de ser o pior Pokémon do mundo, mas ser puramente do tipo Planta e não ter atributos defensivos não ajuda. Seus atributos são fracos, ele tem acesso a poucos ataques e há muitos outros Pokémon do tipo Planta que são opções melhores, mesmo entre os que não têm um segundo tipo.

Na Grande Liga, você consegue se virar com Serperior no seu time se não tiver nenhuma opção melhor, já que os Pokémon do tipo Água costumam dominar. No entanto, ao entrar nas ligas Ultra e Mestra, infestadas de Aço e Dragões, é melhor procurar outras opções.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de abril.