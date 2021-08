Melhor combinação de ataques para Reshiram em Pokémon Go

O Pokémon Go Fest deste ano não foi dedicado só aos Pokémon musicais, mas também aos muitos Pokémon lendários que fazem parte dos 25 anos de história da série. Um desses Pokémon lendários foi Reshiram, que ficou disponível durante a Hora da Lava do segundo dia.

Reshiram, que foi lançado em Pokémon Black e White, é um Pokémon dos tipos Fogo e Dragão que faz parte dos mitos da região de Unova, além de ser personagem central desses jogos e de suas sequências. O Pokémon está disponível há algum tempo em Pokémon Go e ficou mais acessível durante o Pokémon Go Fest 2021.

Esse Pokémon aparece com frequência na Liga de Batalha Go, já que seus dois tipos estão entre os mais úteis contra os Pokémon mais poderosos e mais usados no modo PvP do jogo. Ele tem acesso a alguns dos ataques carregados mais fortes do jogo, embora muitos deles sejam lentos e causem atraso para Reshiram, deixando-o vulnerável a Pokémon dos tipos Dragão, Pedra e Terra.

O ataque rápido de Reshiram pode ser otimizado a depender dos outros Pokémon do seu time, embora Presa de Fogo seja a opção mais eficiente. Sopro do Dragão é mais rápido, mas Presa de Fogo aproveita bem o lugar que Reshiram ocupa como um dos melhores Pokémon de Fogo nas Ligas Ultra e Mestra, acabando facilmente com os oponentes. Caso os Pokémon do tipo Dragão sejam um problema, Sopro de Dragão também funciona bem.

Superaquecimento é a melhor opção de ataque carregado para Reshiram. Embora tenha seus pontos negativos, como reduzir o ataque de Reshiram em dois estágios, ele não deve ser usado para tirar o escudo inimigo, como um ataque mais rápido como Mastigada seria. Quando não estiverem protegidos por escudos, Pokémon como Kyogre e Palkia, que normalmente recebem pouco dano de ataques do tipo Fogo, sairão bem prejudicados. Mas, quando Reshiram usar Superaquecimento, seus próximos ataques serão menos poderosos, então saiba a hora de usar.

Reshiram ficou disponível no segundo dia do Pokémon Go Fest 2021, que foi dedicado aos Pokémon lendários e os trouxe de volta às reides através do Pokémon Mítico Hoopa. Não se sabe quando o Pokémon e os outros de seu trio, Zekrom e Kyurem, voltarão às reides. Mas Reshiram tem se saído melhor que muitos Pokémon na Liga de Batalha Go e deve continuar assim no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 19 de julho.