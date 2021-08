Melhor combinação de ataques para Palkia em Pokémon Go

Palkia é um Pokémon lendário da região de Sinnoh, onde se passam os jogos Diamond e Pearl.

Ele apareceu pela primeira vez em Pokémon Go em 2019, mas ainda não tem versão brilhante no jogo. Palkia pode ser capturado ao ser derrotado em reides de cinco estrelas e, como outros Pokémon lendários, costuma aparecer nas reides com novos eventos.

Embora seu ataque seja melhor que sua defesa, Palkia ainda faz um bom trabalho nas duas posições. O que deixa a desejar, por outro lado, é o PS. Ele tem 280 pontos de ataque e 215 de defesa, mas apenas 189 PS.

Palkia pode ser bom contra Pokémon do tipo Dragão, embora outros possam ser mais poderosos, como Rayquaza. Ele pode se sair bem contra Pokémon como Giratina, Arceus, Reshiram e Zekrom.

Confira as melhores combinações de ataques para Palkia em Pokémon Go.

Em Pokémon Go, os Pokémon têm apenas dois ataques para usar, sendo um deles rápido e outro carregado. O ataque rápido é parecido com um ataque básico, enquanto o ataque carregado pode ser usado apenas algumas vezes durante uma batalha e causa mais dano.

Sendo um Pokémon dos tipos Dragão e Água, Palkia tem acesso a vários ataques de tipos diferentes, o que o torna muito versátil. Além dos ataques do tipo Dragão, ele pode usar Jato d’Água e Aqua Cauda como ataques carregados do tipo Água, além de Rajada de Fogo.

Lembre-se de que as principais fraquezas de Palkia são ataques dos tipos Dragão e Fada. os dois tipos causam 160% de dano a mais a este Pokémon, então esses confrontos devem ser evitados.

Tipo Dragão

Em termos de DPS puro, os ataques mais poderosos de Palkia são os ataques do tipo Dragão. No entanto, falta um ataque rápido do tipo Água, que aumentaria sua versatilidade.

As opções de ataques para Palkia são bem simples, já que duas das opções causam mais dano que as outras. O melhor ataque rápido é Cauda do Dragão, enquanto o melhor ataque carregado é Meteoro do Dragão.

Tipo Água

Palkia é um Pokémon lendário clássico, porque muitos dos lendários também são do tipo Dragão. Seu segundo tipo, no entanto, pode ser útil em muitas ocasiões. Palkia e Kingdra são os únicos Pokémon com os tipos Dragão e Água em Pokémon Go.

Se você quiser mais versatilidade e aproveitar ao máximo esses dois tipos, pode escolher Jato d’Água como ataque carregado, em vez de Meteoro do Dragão, já que ele só causa 3 DPS a menos. Esse ataque foi adicionado em 2020 e contribui para o poder de Palkia. Já os outros dois ataques carregados são consideravelmente mais fracos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 19 de julho.