Mega Latios e Mega Latias chegam a Pokémon Go em breve

Os Pokémon Megaevoluídos estão em evidência no modelo atual de Pokémon Go, com uma atualização da mecânica e um evento temático que possibilita que mais jogadores tenham acesso às ferramentas necessárias para a Megaevolução. E, graças às últimas informações divulgadas, parece que o Megamomento está longe de acabar.

No trailer de anúncio do evento Megamomento, que trouxe Mega Kangaskhan ao jogo, os jogadores mais atentos encontraram duas sombras velozes no céu, aparecendo no fundo bem no finalzinho do vídeo.

Captura de tela via Niantic

Caso as silhuetas ainda deixassem alguma dúvida, essas duas formas que estão voando no céu são os Pokémon Lendários Latias e Latios. E, embora os dois Pokémon já estejam disponíveis em Pokémon Go há anos, eles se encaixam diretamente no evento por serem alguns dos poucos Lendários que têm Megaevoluções.

Tanto Mega Latias quanto Mega Latios já apareceram nas descobertas de diversos mineradores de dados nos últimos meses, que também incluíam informações básicas sobre Mega Kangaskhan. Esses dados mostram detalhes das duas Megaevoluções, atributos e muito mais. Arquivos mais recentes incluíam ainda Latias Sombroso e Kangaskhan Sombroso.

E, caso não já estivesse aparente que a dupla de Eon entraria para as Megarreides em breve, os mineradores de dados também encontraram um trailer de outro evento, que supostamente aconteceria no início de maio.

Mega Latios y Mega Latias llegarán a Pokémon GO en un evento del 3 al 10 de mayo pic.twitter.com/0xzvjfy6dL — PokéXperto (@pokexperto) April 29, 2022

O evento aconteceria de 3 a 10 de maio, contando com Mega Latias e Mega Latios de alguma forma. Latios Sombroso também pode aparecer durante esse evento, pois Latias Sombroso já fez parte de um outro evento neste ano. Mas ainda será preciso esperar uma confirmação oficial do evento para saber que tipo de conteúdo fará parte dele.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de abril.