Mega Latias e Mega Latios chegam a Pokémon Go em 3 de maio com novo evento Aventuras Aéreas Pokémon

Menos de 24 horas depois de anunciar o evento Megamomento e indicar que a chegada dos dois a Pokémon Go estava próxima, a Niantic confirmou que Mega Latias e Mega Latios farão parte de outro evento de Megaevolução.

Os dois Lendários entram para a rotação das Megarreides em 3 de maio e ficam lá, no mínimo, até 8 de maio. O evento Aventuras Aéreas Pokémon também contará com um Pikachu Voador e outros Pokémon conhecidos por serem meio aéreos — e Meowth, por algum motivo.

Latias e Latios serão os primeiros Pokémon Lendários capazes de Megaevoluir em Pokémon Go. Se forem capturados durante o evento, eles também terão acesso aos novos ataques Bola de Névoa e Purga de Esplendor, respectivamente.

Charizard, Lapras e Togekiss completam a lista de reides do evento, sendo todos eles parte das reides de três estrelas.

Ao longo do evento, Pikachu Voador, Jigglypuff, Meowth, Psyduck, Doduo, Magikarp, Wingull, Swablu e Drifloon aparecerão na natureza. Com sorte, você poderá até encontrar Charizard e Mantine. Togepi, Mantyke, Emolga e Noibat aparecerão nos ovos de sete quilômetros obtidos durante o evento, e a distância para chocar ovos será reduzida em 50% quando os ovos estiverem em Incubadoras durante o período do evento.

Uma Pesquisa Temporária temática de Pikachu e dos Pokémon Voadores, quando concluída, concederá como recompensa 50 Megaenergias de Latias, 50 Megaenergias de Latios, 3.000 PE e um encontro com Pikachu Voador. Através das Pesquisas de Campo, você também poderá encontrar Pikachu Voador, Doduo, Swablu e Emolga.

Haverá ainda um evento especial com ingressos disponíveis, mas apenas em Okinawa, de onde vem o nome Aventuras Aéreas Pokémon.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de abril.