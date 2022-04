Mega Kangaskhan chega a Pokémon Go no evento Megamomento

A mecânica das Megaevoluções de Pokémon Go foi atualizada, e, em comemoração, a Niantic preparou um evento chamado Megamomento, que lança Mega Kangaskhan no jogo e traz outros Pokémon com essa mecânica especial para o centro das atenções.

De 29 de abril a 1º de maio, haverá uma nova Pesquisa Especial com tarefas derivadas, mas será preciso estar no nível cinco ou superior para participar dela.

Durante a Pesquisa Especial do evento, você poderá escolher entre Venusaur, Charizard e Blastoise e concluir tarefas para experimentar a Megaevolução. Também haverá novas tarefas de Pesquisa de Campo, trazendo como recompensa Megaenergias de várias espécies de Pokémon capazes de megaevoluir. As Megaenergias de Kangaskhan, no entanto, só poderão ser obtidas através das Megarreides de Mega Kangaskhan por enquanto.

Muitos dos Pokémon que têm formas megaevoluídas em Pokémon Go também aparecerão com mais frequência na natureza. A lista inclui Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Slowpoke, Gastly, Mareep, Buneary e Snover.

Mega Kangaskhan estará nas Megarreides durante o evento. Treinadores poderão receber até cinco Passes de Reide gratuitos ao girar discos de Ginásios nesse período e Kangaskhan brilhante aparecerá com mais frequência para todos os jogadores. Pokémon Megaevoluídos também recebem um aumento de PC durante o evento.

