Mais de 750 milhões de Pokémon foram capturados no Pokémon Go Tour: Johto

O Pokémon Go Tour: Johto foi o primeiro grande evento de Pokémon Go em 2022. Com ele, milhões de jogadores de todo o mundo mataram a saudade da segunda geração de Pokémon.

Agora que o evento já acabou e Pokémon Go já começou sua próxima leva de conteúdo com a Temporada de Alola, a Niantic divulgou detalhes do sucesso que foi o Pokémon Go Tour: Johto.

Durante o Pokémon Go Tour: Johto, evento de um dia só que aconteceu em 27 de fevereiro, os jogadores capturaram juntos um total de 750 milhões de Pokémon. É impressionante, porque os eventos Pokémon Go Fest de 2020 e 2021 tiveram, respectivamente, pouco menos de um bilhão e 1,5 bilhão de Pokémon capturados ao longo dos dois dias de evento.

Os jogadores que participaram do Pokémon Go Tour: Johto também caminharam em conjunto mais de 40 milhões de quilômetros, concluindo mais de 100 milhões de tarefas da Pesquisa de Campo ao longo do dia. Infelizmente, a Niantic não divulgou tantas estatísticas quanto normalmente faz com o Pokémon Go Fest, mas provavelmente se deve ao fato de o Pokémon Go Tour ser um evento mais curto.

Todos que conseguiram concluir a Pesquisa Especial do Pokémon Go Tour: Johto durante o evento agora têm acesso à Pesquisa Magistral deste ano, uma Pesquisa Especial mais difícil que pode levar meses para concluir. Lugia Sombroso Apex e Ho-Oh Sombroso Apex são o foco dessa Pesquisa Magistral.

Além disso, a Niantic divulgou imagens dos eventos presenciais do Pokémon Go Tour, que aconteceram no Pokémon Day em alguns poucos lugares do mundo. Você pode ver essas imagens no blog oficial de Pokémon Go.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 02 de março.