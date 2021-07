Lista completa de Pokémon brilhantes do Pokémon Go Fest 2021

Os Pokémon brilhantes não são exclusivos do Pokémon Go Fest 2021, mas a Niantic garantiu que não faltem novas variantes para você tentar capturar no evento.

Além de haver 10 novos Pokémon brilhantes disponíveis durante o evento, que vai das 10h às 18h de 17 e 18 de julho, a probabilidade de encontrar Pokémon brilhantes será muito mais alta para os jogadores que tiverem o ingresso pago do evento. Isso vale para todos os Pokémon brilhantes, não apenas os novos que serão lançados com o Pokémon Go Fest.

Alguns novos Pokémon, como Pikachu Pop Star e Pikachu Rock Star ou Meloetta, ainda não terão versões brilhantes, mas você ainda pode procurar os que já estão disponíveis. O aumento na probabilidade não garante que você encontre algum durante o Pokémon Go Fest, mas aumenta suas chances.

Se você pretende aproveitar ao máximo o Pokémon Go Fest 2021, confira todos os Pokémon com versões brilhantes que aparecerão com mais frequência no Pokémon Go Fest 2021 e como conseguir todos eles.

Pokémon brilhantes disponíveis no Pokémon Go Fest

Novos Pokémon brilhantes

Pikachu (com chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Ponyta de Galar (com chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Zigzagoon de Galar (com chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Unown F

Whismur

Chimecho

Audino

Tympole

Throh

Sawk

Pokémon brilhantes em geral

Pikachu (com chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Jigglypuff

Whismur

Chimecho

Kricketot

Audino

Pokémon brilhantes em Ovos (7km)

Lapras

Cleffa

Igglybuff

Whismur

Kricketot

Chingling

Audino

Tympole

Deino

Pokémon brilhantes em Incensos

Unown F

Unown G

Pokémon brilhantes em Habitats

Selva Ekans Exeggutor de Alola Tangela Scyther Aipom Lotad Slakoth Chimchar Croagunk Snivy

Deserto Montanhoso Growlithe Geodude de Alola Skarmory Larvitar Aron Trapinch Skorupi Hippopotas Ferroseed Throh

Praia Oceânica Magikarp Dratini Chinchou Marill Carvanha Wailmer Swablu Feebas Tympole Alomomola Gyarados Sawk

Caverna Zubat Gligar Ralts Sableye Beldum Roggenrola Woobat Deino Absol



Pokémon brilhantes em reides

Ponyta de Galar (com chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Zigzagoon de Galar (com chapéu do Pokémon Go Fest 2021)

Deino

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de julho.