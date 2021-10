Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) será transmitida ao vivo no TikTok

A Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) agora será transmitida ao vivo no TikTok. A partir da sexta rodada da competição, que acontece em 2 e 3 de outubro, você poderá acompanhar todas as partidas no perfil brasileiro oficial de Free Fire no TikTok. Isso também inclui a grande final em 30 de outubro, que não terá plateia no local devido aos protocolos locais de saúde e segurança.

Todos os sábados e domingos, a partir das 13h BRT, começa a primeira das seis partidas de cada dia. Durante as últimas três semanas do campeonato, também haverá partidas às 19h BRT das segundas-feiras. O campeonato junta os 18 times da primeira divisão da LBFF e tem premiação total de R$745.000. Na grande final, somente os 12 melhores times da temporada se enfrentam pelo título de campeão.

Além de serem transmitidos ao vivo nos canais oficiais do YouTube e do Facebook, os campeonatos da Liga Brasileira de Free Fire também estão no BOOYAH!, site oficial de streaming da Garena. Ao escolher transmitir também no TikTok, a ideia é ficar mais perto dos fãs, além de poder alcançar outros usuários que curtam conteúdo sobre jogos e esports.

Alguns times da liga já têm presença forte no TikTok. A LOUD, por exemplo, tem 7 milhões de seguidores, e a Fluxo tem 1,5 milhão de seguidores e produz muito conteúdo sobre Free Fire na plataforma.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 30 de setembro.