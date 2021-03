League of Legends: Wild Rift está disponível no Brasil e restante das Américas

O beta aberto de League of Legends: Wild Rift finalmente começou para o continente americano.

Revelado inicialmente em 2019, Wild Rift é o MOBA da Riot para dispositivos móveis e consoles. Agora disponível nas Américas, o jogo já está, portanto, disponível para Android e iOS em todo o mundo exceto a China e a Índia. Ele mantém intacta a experiência básica do LoL, mas com partidas mais rápidas e um Summoner’s Rift menor.

Agora você pode baixar o jogo através da App Store da Apple e da Play Store do Google. Ele também está disponível na Samsung Galaxy Store.

A Riot anunciou neste mês que o servidor do continente americano usaria uma “infraestrutura diferente” do resto do mundo. Por isso, não será possível jogar, enviar presentes e adicionar como amigo um jogador de outra região do mundo.

Se você estava usando VPN para jogar o jogo antes do lançamento, será preciso transferir a sua conta para o novo servidor. Ao entrar no jogo, você verá uma mensagem pedindo para transferir a sua conta. Ao fazer isso, você perde todo o progresso que possa ter conquistado no jogo. Mas a Riot prometeu restaurar as compras de Wild Cores que você possa ter feito.

Para compensar a demora no lançamento, a Riot criou um evento exclusivo para o continente americano. Esse evento permite que os jogadores da região consigam alguns campeões e outros conteúdos mais rapidamente.

Captura de tela via Riot Games

Além disso, se você já jogar League of Legends, poderá entrar em Wild Rift usando sua conta da Riot Games para conseguir algumas recompensas adicionais com base em seu progresso no jogo de PC.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 29 de março.

