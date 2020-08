League of Legends reage ao sucesso de audiência de Fall Guys

Nas semanas desde que foi lançado, Fall Guys superou praticamente todas as expectativas, sejam elas de vendas ou de audiência.

Mas a audiência de Fall Guys, particularmente, foi incrível desde o lançamento. Graças ao fato de os criadores de conteúdo mais populares do mundo estarem jogando o jogo em suas transmissões e vídeos, Fall Guys se tornou o jogo “mais visto” da semana passada, segundo o GGRecon, e teria ultrapassado a média de League of Legends na semana.

Para provocar, a conta de Fall Guys no Twitter comentou o feito, pedindo desculpas ao LoL. A conta oficial do LoL no Twitter respondeu rapidamente, desejando boa sorte a Fall Guys em sua jornada. Com a resposta, veio uma ilustração do queridíssimo Teemo observando um Fall Guy entrar em seu campo minado de cogumelos.

Good luck on the journey ahead! Haha 🍄❤️👑 pic.twitter.com/h9qnNntevj — League of Legends (@LeagueOfLegends) August 19, 2020

Ao longo da última semana, os espectadores assistiram a 30,6 milhões de horas de Fall Guys, segundo o TwitchTracker. Os streamers colheram os frutos dessa explosão de popularidade, e TimTheTatman compartilhou que mais de 1 milhão de espectadores acompanharam sua aguardada primeira vitória do jogo.

I don’t think I’ll ever see numbers like this again… crazy… pic.twitter.com/p30mWm1PM9 — timthetatman👑 (@timthetatman) August 19, 2020

Não só o streamer manteve uma média de 182.000 espectadores durante a stream, como também ganhou 78.431 novos seguidores e 5.665 novos inscritos ao longo da stream de quase sete horas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 19 de agosto.