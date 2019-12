League of Legends e Fortnite são os 10 melhores videogames da década segundo revista TIME

A década está chegando ao fim rapidamente e há muitos jogos excelentes para recordar como alguns dos títulos mais memoráveis ​​de todos os tempos. Dois jogos presentes na lista de melhores videogames da década da revista TIME, e provavelmente estarão em outras listas pela Internet, foram League of Legends da Riot Games e Fortnite da Epic Games.

Nos últimos 10 anos, esses dois títulos se tornaram mais do que apenas um jogo. Eles se tornaram fenômenos globais que definiram lentamente a cultura dos anos 2010 e ajudaram a lançar o esports nos holofotes do mundo inteiro.

O cenário competitivo de League, por exemplo, deixou de ser realizado no DreamHack, na Suécia, com um prêmio de US$ 100.000, para ir até o Madison Square Garden, com mais de 500.000 espectadores durante as finais do Mundial, e se tornar uma indústria multimilionária.

As equipes são reconhecidas em todo o mundo e várias equipes esportivas tradicionais compraram a sustentabilidade e a popularidade do jogo. O céu é o limite para League e parece que apenas arranhamos a superfície do que ele poderia trazer para a mesa, tanto dentro quanto fora do jogo.

Fortnite se tornou uma mania cultural conhecida por pessoas ao redor do mundo. Quando Tyler “Ninja” Blevins entrou online para jogar algumas partidas com o aclamado artista Drake, as pessoas sabiam que esse jogo seria a próxima grande novidade, e até isso era um eufemismo.

Agora, o Fortnite possui prêmios de vários milhões de dólares e centenas de milhares de espectadores online. Este jogo é quase familiar em muitos países e está avançando com novos conteúdos para 2020 e além.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 20 de dezembro.