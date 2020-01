League of Legends e Call of Duty: Modern Warfare foram os jogos de maior receita em dezembro de 2019 em todo o mundo

Dois dos títulos mais bem sucedidos da história, League of Legends e Call of Duty, foram os jogos com maior receita de dezembro de 2019, de acordo com um relatório da Superdata.

O principal título da Riot Games continua dominando a categoria PC. League foi o jogo de maior receita no PC em dezembro. Uma razão para essa consistência é porque o jogo usa um modelo gratuito para jogar em conjunto com seu próprio sistema de moeda que não concede vantagens competitivas, semelhante ao popular título de battle royale, Fortnite.

Mas, mais notavelmente, a Riot encontrou métodos diferentes para garantir a retenção permanente de jogadores, em vez de retenção temporária, semelhante ao popular título de FPS, CS:GO. Ambos os jogos garantem que, uma vez que os jogadores comecem a jogar, eles continuem jogando.

Imagem via SuperData

O mais recente título da Activision da franquia Call of Duty, Modern Warfare, obteve sucesso no console, o que tende a ser recorrente para lançamentos de CoD. Mas a Activision descartou o sistema de DLC e, em vez disso, contou com vendas de microtransações e passes de batalha, que funcionaram a seu favor já que sua receita no quarto trimestre de 2019 foi quatro por cento maior que Call of Duty: Black Ops 4, de acordo com o relatório.

O título também teve sucesso no PC. Modern Warfare está em 7º lugar nessa categoria. Isso faz do Modern Warfare o único jogo classificado na categoria PC e console ao mesmo tempo.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 23 de janeiro.