Konami fará beta fechado de Yu-Gi-Oh! Cross Duel e as inscrições já estão abertas

Em seus anúncios mais recentes de Yu-Gi-Oh!, a Konami revelou um novo jogo de batalha entre quatro jogadores para iOS e Android, a princípio disponível no Japão e nos EUA, chamado Yu-Gi-Oh! Cross Duel.

Não se sabe muito sobre o jogo além de título, conceito básico e plataformas em que estará disponível. No entanto, os desenvolvedores já convidaram os jogadores para um teste beta fechado nos próximos meses.

Cross Duel já abriu inscrições para um beta fechado, com prazo de 15 de agosto. Os jogadores inscritos serão avisados por email entre o fim de agosto e o início de setembro se tiverem recebido acesso.

Para se inscrever, é preciso acessar o site de Cross Duel e digitar o seu endereço de email registrado na App Store da Apple ou na Google Play Store. O objetivo da Konami é que sejam poucas pessoas no teste, com limite de 5.000 jogadores no primeiro beta.

Antes de decidir entrar no beta, você vai precisar de um smartphone com sistema operacional iOS 13.0 ou superior, ou Android 6.0 ou superior. Além disso, recomenda-se que você tenha iPhone XR ou superior, ou um dispositivo Android com Snapdragon 845 ou superior, e um mínimo de 4 GB de RAM.

Por ser um teste beta, nem todos os recursos do jogo completo estarão disponíveis e é provável que algumas mudanças sejam feitas antes do lançamento oficial. Por exemplo, não haverá compras no app durante o beta e os jogadores vão precisar enviar relatórios de sua experiência com o jogo.

A lista completa do que estará no beta, dos requisitos e de como se inscrever estão no site oficial de Yu-Gi-Oh!. Por enquanto, parece que o beta acontecerá em setembro ou outubro.

