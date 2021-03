Katarina chega a League of Legends: Wild Rift com 5 novas skins

Com isso, são 41 campeões no jogo.

Katarina, a assassina favorita dos fãs, entrou para o elenco de League of Legends: Wild Rift.

Aqueles que já têm acesso ao jogo terão a oportunidade de conseguir Katarina gratuitamente completando uma série de desafios dentro do jogo pelos próximos sete dias. Ela também poderá ser comprada na loja.

Melhor morta do que inútil. ⚔️



Se liga na prévia de mecânica de jogo da Katarina, Campeã que estará no Wild Rift em seu lançamento aqui no Brasil ainda nesse mês!



▶️Faça o pré-registro: https://t.co/nllFQYsqrw pic.twitter.com/Y5qNIhMF4m — League of Legends: Wild Rift Brasil (@WildRiftBR) March 4, 2021

As habilidades de Katarina praticamente não mudaram, trazendo apenas algumas pequenas alterações para funcionar melhor com o tamanho reduzido do mapa mobile. Além de sua chegada ao jogo, também foram adicionadas algumas skins dela e algumas novidades da linha Esquadrão Ômega.

No caso de Katarina, as skins Jurada de Morte e Águas de Sentina estão disponíveis para compra junto com a campeã. As duas skins têm estilos bem diferentes: Jurada de Morte é uma versão da campeã nas Ilhas das Sombras, enquanto Águas de Sentina traz o visual pirata pelo qual a região é conhecida.

Toma cuidado, essas skins são AFIADAS! ⚔️



As skins da Katarina Jurada de Morter e Águas de Sentina estão chegando com o lançamento de Wild Rift nas Américas, ainda nesse mês!



▶️Faça o pré-registro: https://t.co/nllFQYsqrw pic.twitter.com/5exDZAbaFq — League of Legends: Wild Rift Brasil (@WildRiftBR) March 2, 2021

As novas skins Esquadrão Ômega são de três novos campeões Yordle: Fizz, Teemo e Tristana. Esses três campeões entraram para Wild Rift na expedição Yordle deste ano.

Você pode adquirir as cinco skins com Wild Cores na loja do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 03 de março.