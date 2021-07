Hoopa vai aparecer e pode ser capturado no Pokémon Go Fest 2021?

O Pokémon Go Fest 2021 acontece das 10h às 18h locais dos dias 17 e 18 de julho, trazendo vários novos bônus, conteúdos e Pokémon. Uma coisa que os fãs especularam desde o anúncio do evento foi se o Pokémon Mítico Hoopa apareceria no evento.

A pergunta ganhou mais destaque na comunidade quando a Niantic anunciou que o segundo dia do Pokémon Go Fest 2021 seria um dia especial de reides, trazendo de volta todos os Pokémon Lendários que já apareceram em Pokémon Go.

Hoopa é conhecido por alterar o tempo e espaço usando os anéis em seu corpo e sua outra forma, Hoopa Unbound, parece conseguir alterar dimensões como quiser. Tanto nos jogos quanto no anime, Hoopa usou essas habilidades para chamar Pokémon Lendário através de seus anéis.

Graças ao grupo de mineradores de dados PokéMiners, agora sabemos que Hoopa vai aparecer no Pokémon Go Fest, mas a princípio ainda não poderá ser obtido.

A new asset was added to the Loading Screen showcasing Hoopa called “Loading_screen_detail”



Along with it was a “timed asset controller” which we believe means this will show over the current loading screen starting 6pm Saturday 17th July pic.twitter.com/TcfS6z7isI — PokeMiners (@poke_miners) July 15, 2021

Ainda não há nada confirmado, mas, com base nos recursos obtidos nos arquivos do aplicativo e nos detalhes do Ultradesbloqueio deste ano, é provável que Hoopa seja o foco da terceira semana de bônus.

As primeiras duas semanas são temáticas, respectivamente, de Tempo e Espaço e mencionam a aparição de Pokémon de diferentes eras e locais. Então, a não ser que a Niantic esteja falando de Dialga, Palkia e Giratina, é bom se preparar para uma boa confusão.

Atualização, 17 de julho, 02:05 BRT: Ao fim do primeiro dia de Pokémon Go Fest 2021 em algumas regiões, os jogadores começaram a encontrar versões alternativas da tela de carregamento do evento, incluindo uma que mostra Hoopa.

Like clockwork, Hoopa has appeared on the loading screen at the end of GO Fest Day 1! pic.twitter.com/3jV1dZF8ml — PokeMiners (@poke_miners) July 17, 2021

Ainda não há garantia de que Hoopa vá mesmo aparecer no segundo dia, mas tudo indica que o Pokémon Mítico estará no meio do caos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de julho.