Godzilla e Kong chegarão a PUBG Mobile no mês que vem

Você poderá encontrar as duas feras no jogo durante o evento Godzilla vs. Kong.

Se você tem jogado PUBG Mobile nos últimos dias, provavelmente encontrou algumas pegadas misteriosas, esqueletos e marcas de garra pelo jogo. Essas pistas foram adicionadas como prévia de um evento de PUBG Mobile em parceria com o filme Godzilla vs. Kong.

Godzilla vs. Kong é o quarto filme do MonsterVerse da Legendary Films e estreou mundialmente no ano passado, exceto no Brasil, onde a estreia está marcada para 29 de abril. Com essa colaboração, os dois monstros aparecerão em PUBG Mobile. No Twitter, a Tencent revelou que o evento começa às 21h BRT de 10 de maio.

Somos apenas nós ou parece que Godzilla e Kong têm andado furtivamente em nossos mapas ultimamente? 🤔

Mantenha seus olhos atentos em busca de pistas e lembre-se, nossa colaboração com Godzilla vs. Kong está chegando ao fim em 11 de maio (UTC)!



Saiba mais https://t.co/Nxm1TXNk02 pic.twitter.com/WHiGluay43 — PUBG MOBILE Brasil (@brPUBGMOBILE) April 25, 2021

Uma versão beta do jogo, lançada no início deste mês, tinha uma prévia do evento. No beta, Godzilla e Kong foram adicionados, respectivamente, a Erangel e Sanhok. Os titãs podem ser vistos no minimapa quando você se prepara para saltar de paraquedas no jogo. As feras ficam andando pelo mapa, muitas vezes destruindo prédios e esmagando os jogadores no seu caminho.

Em Sanhok, Kong deixa um rastro de cristais. Você pode pegá-los e usá-los, pois concedem um bônus que permite correr em maior velocidade e pular alturas maiores.

Além disso, você também pode encontrar outros titãs do MonsterVerse, que seguem e atacam os jogadores. Embora Kong e Godzilla não sofram dano de projéteis, os titãs menores podem ser eliminados se você atirar neles.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 25 de abril.