Fraquezas dos Pokémon do tipo Fada e melhores oponentes para derrotá-los em Pokémon Go

Entre os 18 tipos de Pokémon de toda a franquia Pokémon, o tipo Fada é o que tem a seleção mais limitada de espécies. Esse tipo foi lançado na sexta geração e é o mais novo da série até o momento.

Apesar do número limitado de opções, ainda há alguns Pokémon fortes do tipo Fada que podem se dar bem em confrontos.

Em Pokémon Go, todos os tipos têm pontos fortes e fracos, que ditam como eles se comportam na batalha. Os Pokémon do tipo Fada são fortes contra os tipos Dragão, Sombrio e Lutador, mas são fracos contra os tipos Venenoso e Aço. Com a vulnerabilidade dos Pokémon do tipo Fada a dois tipos de ataques, há várias possibilidades caso você encontre um Pokémon desse tipo na sua próxima batalha.

Confira alguns dos melhores Pokémon para usar contra o tipo Fada em Pokémon Go. Em Pokémon Go, Pokémon do tipo Fada são mais fracos contra os dos tipos Aço e Venenoso.

Aço

A primeira fraqueza dos Pokémon do tipo Fada são os ataques do tipo Aço. Isso significa que as melhores opções para enfrentá-los são Pokémon do tipo Aço que causem alto dano. Uma das melhores opções é Metagross. Combinando os ataques Soco Projétil e Meteoro Esmagador, do tipo Aço, Metagross leva vantagem sobre qualquer oponente do tipo Fada.

Se a situação do combate permitir, o Pokémon Lendário Dialga também é uma ótima opção, por causar alto dano e ter uma ampla seleção de possíveis ataques, incluindo Garra de Metal e Cabeça de Ferro. Outro Pokémon Lendário que cumpre o papel é Genesect, pois qualquer uma de suas formas pode usar Garra de Metal e Bomba de Ímã, uma combinação poderosa em termos de dano.

Outra opção popular dentro do tipo Aço é Scizor. Embora não seja tão poderoso quanto as outras espécies mencionadas, Scizor faz sucesso e não deve ser muito difícil de encontrar e capturar sem precisar depender de reides.

Venenoso

O outro tipo de Pokémon que é perfeito para levar para esse tipo de batalha é o Venenoso. Uma de suas melhores opções nesse nicho é Roserade, dos tipos Planta e Venenoso. Combinando Golpe Envenenado e Bomba de Lodo, esse Pokémon pode se livrar de oponentes do tipo Fada sem dificuldades. Outras ótimas opções são Toxicroak, Scolipede, Victreebel e Vileplume.

Usar um Pokémon que realmente seja do tipo Venenoso garante resistência a ataques do tipo Fada, algo que pode faltar em outros tipos que têm acesso a ataques do tipo Venenoso.

Embora os dois tipos tenham as maiores chances de derrotar oponentes do tipo Fada, escolher o tipo certo pode depender do Pokémon específico que você for enfrentar. É bom prestar atenção para ver se o seu oponente do tipo Fada tem um segundo tipo que possa anular sua fraqueza contra ataques do tipo Aço ou Venenoso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 30 de dezembro.