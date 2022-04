Fraquezas dos Pokémon de Água e melhores oponentes para derrotá-los em Pokémon Go

Em Pokémon Go, há 18 tipos diferentes de Pokémon. Cada um desses tipos tem pontos fortes e fracos que podem ditar os confrontos para os quais eles são escolhidos.

Neste artigo, vamos nos concentrar nos Pokémon do tipo Água. Este tipo é resistente aos tipos Aço, Fogo e Gelo e a outros Pokémon do tipo Água. Há dois tipos que se destacam mais que os outros na hora de derrotar o tipo Água: o Elétrico e o Planta.

Assim como nos jogos originais para console, esses dois tipos serão a chave para derrotar a maioria dos Pokémon de Água do jogo mobile. E, felizmente para os jogadores, há muitas opções disponíveis.

Confira alguns dos Pokémon que garantem as melhores chances de derrotar inimigos do tipo Água.

Planta

Na franquia Pokémon, várias espécies têm mais de um tipo. Em alguns casos, as combinações podem neutralizar fraquezas de tipo, mas poucos Pokémon do tipo Água também têm o tipo Planta em Pokémon Go. Isso significa que o tipo Planta será uma das melhores opções na maioria dos confrontos.

Quanto aos Pokémon, as melhores opções serão aqueles que causam mais dano, como Roserade, um Pokémon com atributo de ataque mais alto e resistência a Água. A melhor combinação de ataques para esse embate seria Folha Navalha com Raio Solar ou Nó de Grama.

Outra opção poderosa é Venusaur. Em seu estado Megaevoluído, Venusaur é o Pokémon do tipo Planta mais poderoso do jogo e, obviamente, muito forte contra a maioria dos Pokémon de Água. Mas até em sua forma base Venusaur é mais que capaz de vencer esse confronto. Sceptile, evolução do Pokémon inicial da terceira geração, também é bom para enfrentar oponentes do tipo Água.

Elétrico

Quando se trata de Pokémon do tipo Elétrico, há opções de sobra com alto dano. Muitas delas, no entanto, talvez não possam ser utilizadas em algumas batalhas, por serem Pokémon Lendários. Os melhores Lendários serão Zekrom, Raikou, Zapdos e Thundurus. A chave para usar esses Pokémon é simplesmente garantir que tenham ataques do tipo Elétrico equipados.

Fora os Pokémon Lendários, ainda há várias outras boas opções. Entre elas, Electivire, um dos Pokémon Elétricos mais poderosos do jogo. Magnezone e Luxray também podem ser ótimas opções para combater o tipo Água.

Contra a maioria dos Pokémon do tipo Água, esses confrontos serão eficazes. Mas lembre-se de que há diversas espécies com mais de um tipo que podem não ser vulneráveis a Pokémon do tipo Elétrico.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.