Fraquezas de Yveltal e melhores oponentes nas reides e na Liga de Batalha de Pokémon Go

Com o início do evento Lendas Luminosas Y, finalmente será possível encontrar e capturar o Pokémon Lendário Yveltal em Pokémon Go.

Assim como a maior parte dos outros Pokémon Lendários, Yveltal estreia nas reides de cinco estrelas durante o evento e não será brilhante desta vez.

Com os tipos Sombrio e Voador e acesso a bons movimentos de vários tipos, Yveltal pode se tornar figurinha carimbada em muitas composições da Liga de Batalha Go, especificamente na Liga Mestra. Há outros Pokémon melhores, mas, até que mais jogadores testem as composições, não é possível saber a frequência real de uso de Yveltal.

De modo geral, Yveltal tem fraqueza contra Pokémon dos tipos Elétrico, Fada, Gelo e Pedra, que são bem comuns tanto em composições do competitivo quanto nas reides. Com isso em mente, confira as melhores formas de vencer o Pokémon nas duas situações.

Para usar nas reides

Já que você vai encontrar mais Yveltal nas reides que no competitivo, é bom saber como derrotá-lo e quais Pokémon usar no seu time para resistir ao seu impacto ofensivo.

Neste caso, você deve levar os especialistas de reides de sempre, como Rhyperior ou Togekiss, principalmente pelo fato de cada um deles bloquear dano de um dos tipos principais de Yveltal. Rhyperior pode aguentar Furacão e alguns ataques do tipo Sombrio, enquanto Togekiss resiste ao Pulso Sombrio e à maior parte dos ataques rápidos.

Mamoswine é sua melhor opção do tipo Gelo, a não ser que queira usar Aurorus. Tyrantrum e Landorus também são boas escolhas, porque podem usar ataques fortes do tipo Pedra.

Além disso, você também pode usar qualquer Pokémon Lendário do tipo Elétrico. Zekrom e Thundurus, em quaisquer formas, são ótimas opções nesse quesito.

Para usar contra outros jogadores e na Liga de Batalha Go

Quando chegar à Liga de Batalha Go, você verá menos Yveltal e mais opções para lidar com ele, já que os Pokémon do mais alto nível não passam dificuldades contra ele.

Especificamente na Liga Mestra, que é comandada pelos Lendários, você pode usar Dialga, Melmetal, Zekrom e Magnezone, entre outros que já foram mencionados anteriormente, para bloquear ou destruir Yveltal. Você só precisa ter uma opção para evitar usar seus Pokémon mais fortes do tipo Psíquico contra Yveltal, especialmente porque Sylveon deve se tornar popular quando for lançado, o que acontece ainda neste mês com a segunda metade do evento Lendas Luminosas Y.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de maio.