Fraquezas de Pokémon Elétricos e melhores oponentes para derrotá-los em Pokémon Go

Em Pokémon Go, cada um dos 18 tipos diferentes de Pokémon tem seus próprios pontos fortes e fracos.

Muito do resultado das batalhas é definido pela forma como os tipos interagem entre si, e o Pokémon com vantagem de tipo costuma se sair melhor.

Neste artigo, vamos nos concentrar nos Pokémon do tipo Elétrico. Esse tipo é forte contra os Pokémon dos tipos Água e Voador, mas é fraco contra os inimigos dos tipos Terra, Planta, Elétrico e Dragão.

Embora esses tipos sejam as melhores opções para reduzir o dano que os Pokémon Elétricos podem causar, existe um tipo que se destaca como o melhor possível para lidar com esses Pokémon.

Confira alguns dos melhores Pokémon para ajudar a derrotar os inimigos do tipo Elétrico em Pokémon Go.

Tipo Terra

Imagem via Niantic

Os Pokémon Elétricos são diferentes, pois só têm uma fraqueza crítica: a ataques do tipo Terra. Geralmente, essa é a forma mais eficaz de derrotar Pokémon do tipo Elétrico. Dentro do tipo, há vários Pokémon diferentes para escolher em qualquer situação.

A forma mais recente do Pokémon Lendário Landorus (a forma Therian) é perfeita contra os Pokémon do tipo Elétrico. Com alto dano, a combinação certa de ataques será mais que suficiente para derrotar os inimigos. A melhor combinação é a do ataque rápido Tiro de Lama com o ataque carregado Poder Terrestre. Já que ambos são ataques de Terra, eles causam mais dano aos oponentes do tipo Elétrico.

Como não é possível usar os Pokémon Lendários em qualquer batalha, pode ser que a sua situação peça um Pokémon diferente. Mas isso não é problema, pois há Pokémon de Terra de sobra para cumprir a tarefa.

Um dos melhores Pokémon entre os não-lendários é Excadrill. Com ataques dos tipos Terra e Aço, esse Pokémon resiste a muitos tipos de oponentes, incluindo o Elétrico, cujo dano será apenas 39% do original. Mais uma vez, a melhor forma de atacar é usar ataques do tipo Terra. A melhor combinação para Excadrill é Tapa de Lama com Terremoto.

Por fim, há alguns outros Pokémon que também mandam bem nessa tarefa, como Garchomp, Rhyperior, Groudon e Krookodile.

Alguns Pokémon do tipo Elétrico podem ter dois tipos, o que pode até aumentar sua vulnerabilidade contra os ataques do tipo Terra. Nessas situações, você precisa identificar as fraquezas do segundo tipo. Por exemplo, se o Pokémon também for Voador, o tipo Terra será o ideal para os seus ataques.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 11 de março.