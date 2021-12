Evento Festas do Pokémon Go traz ao jogo Bergmite, Avalugg e novo Livro de Cartões-postais

Pokémon Go vai comemorar as festas de fim de ano em um evento de duas partes, com novos Pokémon e um novo recurso que busca criar memórias com os Presentes recebidos dos amigos.

O evento Festas do Pokémon Go 2021 vai de 16 a 31 de dezembro, em duas partes distintas com novo conteúdo e foco em dois temas específicos. Bergmite e sua evolução Avalugg também vão aparecer pela primeira vez em Pokémon Go.

Para realmente enfatizar a parte dos presentes e da amizade, a Niantic vai lançar o Livro de Cartões-postais em 16 de dezembro. Com esse novo recurso, os jogadores passam a poder coletar os Cartões-postais que vêm com os Presentes recebidos de amigos, além de todas as recompensas atuais.

Esses Cartões-postais podem ser guardados no Livro de Cartões-postais, que pode ser acessado através da Mochila ou do seu Perfil de Treinador. Você até pode organizar os Cartões-postais por remetente.

Entre os Pokémon festivos que aparecerão no evento, vários deles estarão usando fantasias. Delibird festivo, Stantler festivo, Spheal festivo, Cubchoo festivo, Glaceon festivo e um Pikachu com um chapéu festivo estarão disponíveis. Também haverá encontros mais frequentes com Pokémon “gelados” como Snover, Vanillite e Cryogonol a partir da primeira parte do evento Festas, que vai de 16 a 23 de dezembro.

Sandshrew de Alola, Cloyster, Kyurem, Mega Steelix e muito mais estarão nas reides durante essa primeira parte do evento.

Na primeira parte, você também terá a chance de aproveitar o Dia Comunitário de dezembro, que será em 18 e 19 de dezembro. Nesse dia, todos os Pokémon que apareceram em todos os Dias Comunitários de 2021 aparecerão na natureza, enquanto os Pokémon do Dia Comunitário de 2020 aparecerão nos ovos e nas reides.

A segunda parte vai de 23 a 31 de dezembro e será mais dedicada à amizade. Nesse período, os jogadores ganham mais bônus e encontram mais Pokémon se estiverem jogando ou interagindo com amigos.

Bergmite aparecerá pela primeira vez em Pokémon Go durante essa parte do evento e poderá ser encontrado na natureza, nas reides e nos ovos de sete quilômetros. Darumaka de Galar também vai aparecer, mas só nas reides e nos ovos, ou se você concluir várias tarefas da Pesquisa de Campo exclusiva do evento.

Essa parte do evento também terá uma nova Pesquisa Temporária, com duas linhas narrativas temáticas de amizade e captura de Pokémon, assim como o evento em si. Ao concluir a pesquisa, você encontrará um Mr. Mime de Galar.

As reides em destaque na segunda parte do evento serão Vulpix de Alola, Darumaka de Galar, Lapras, Kyurem, Mega Abomasnow e muito mais. Os bônus do evento incluem ainda um aumento da distância de trocas para 40 quilômetros, mais Pesquisas de Campo e um aumento no limite de Presentes abertos por dia (para 45) e de Presentes na Mochila (para 40).

Um minievento especial chamado Winter Wonderland acontecerá em 25 e 26 de dezembro, com mais detalhes a serem divulgados em breve. Um Desafio de Coleção conectado a ele estará disponível entre 25 e 31 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de dezembro.