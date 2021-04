Evento em destaque da 3ª temporada de CoD: Mobile, Caminho do Guerreiro, já começou

O evento em destaque do Call of Duty: Mobile para a terceira temporada já começou. O evento Caminho do Guerreiro faz com que os jogadores escolham uma facção e conquistem territórios para ganhar muitas recompensas. Ao abrir a página deste evento no CODM, você terá que escolher entre o UAC ou os Cinco Cavaleiros. Este será o seu lado no evento Caminho […]

O evento em destaque do Call of Duty: Mobile para a terceira temporada já começou. O evento Caminho do Guerreiro faz com que os jogadores escolham uma facção e conquistem territórios para ganhar muitas recompensas.

Ao abrir a página deste evento no CODM, você terá que escolher entre o UAC ou os Cinco Cavaleiros. Este será o seu lado no evento Caminho do Guerreiro. As recompensas ganhas por ambos os lados são diferentes, por isso é importante verificá-las antes de entrar em uma facção.

Ao selecionar um lado, você poderá ver um mapa com 15 territórios diferentes. O objetivo deste evento é conquistar o máximo de territórios possível com sua facção. Em cada dia, apenas um território estará aberto para competição. Cada território terá uma missão diferente e os jogadores devem concluí-la para ganhar pontos. Ao final das 24 horas, a facção com mais pontos conquistará o território.

Imagem via Activision

Os jogadores podem obter oito recompensas épicas, um cartão de visita lendário, camuflagens de armas raras, personagens e muito mais durante o evento.

Os jogadores que fazem parte do UAC receberão camuflagens de armas da série Coalition, o Epic Man-O-War, UAC Blueprint e o amuleto UAC. Os membros da facção dos Cinco Cavaleiros, por outro lado, receberão as skins da série Knighted, Man-O-War, projeto dos Cinco Cavaleiros e o amuleto dos Cinco Cavaleiros.

Além disso, haverá uma tabela de classificação global rastreando os pontos que diferentes jogadores acumularam. Os melhores jogadores daqui receberão o Cartão de Visita Lendário - Forças do Bem e do Mal e o Chicom - Projeto da Fúria do Demônio. Várias armas da série Side Scale e do quadro Forces também estão à sua disposição.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 29 de abril.