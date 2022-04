Equipe Skull chega a Pokémon Go com novos itens de avatar

A Temporada de Alola de Pokémon Go está a todo vapor, o que significa que a Niantic continua adicionando conteúdos novos ao jogo regularmente, principalmente os temáticos da sétima geração de Pokémon. Além do evento de Páscoa, agora também estão disponíveis um novo visual de avatar e uma nova pose animada inspirados na Equipe Skull. Os dois itens podem ser encontrados na loja de Pokémon Go.

Os itens de recruta da Equipe Skull ficarão em destaque no menu Estilos, com preços entre 50 e 150 PokéMoedas por item. O custo total do visual será de 600 PokéMoedas, enquanto a pose animada da Equipe Skull custará 500 PokéMoedas.

Também está disponível na loja uma camisa de Alola por 250 PokéMoedas, e mais itens temáticos de Alolan ainda devem ser lançados antes do fim da temporada, em 1º de junho.

Quanto ao evento que está acontecendo, a Equipe Skull não vai aparecer, mas será possível encontrar a divindade guardiã da Ilha Ula’ula, Tapu Bulu, pela primeira vez. Além disso, estão de volta os Pokémon usando coroas de flores especiais, incluindo alguns novos, como Togekiss e Lopunny.

Ao longo do evento, haverá Pesquisas de Campo e Especial para concluir, além de um novo Desafio de Coleção onde será possível obter alguns itens úteis e encontrar Pokémon raros da Páscoa.

Tudo isso ainda pode ser feito usando o visual da maior equipe de Alola, e talvez sejam adicionados visuais inspirados em Guzma e Plumeria no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 11 de abril.