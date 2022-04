Em maio, Pokémon Go terá Tapu Fini, novos eventos e muito mais

A última semana foi cheia de anúncios para Pokémon Go, desde a atualização das Megaevoluções e chegada de novas Megaevoluções até mais detalhes do Pokémon Go Fest 2022. Agora, foi divulgada a programação completa de maio, incluindo o grande encerramento da Temporada de Alola.

Grimer de Alola é a Descoberta Extraordinária de maio, mas ele não é o único Pokémon de Alola que vai aparecer fora dos eventos.

Já sabíamos os detalhes do evento Megamomento, que vai até maio e lançou Mega Kangaskhan no jogo. Mega Kangaskhan permanecerá nas Megarreides até 3 de maio, quando começa a rotação de maio das reides.

O primeiro evento completo de maio será o evento Aventuras Aéreas Pokémon, que será dedicado aos Pokémon Voadores e trará ao jogo os primeiros Mega Lendários — Mega Latias e Mega Latios. Durante esse evento, que será realizado de 3 a 8 de maio, Pikachu Voador e outros Pokémon do tipo Voador também aparecerão mais frequentemente.

Os dois novos eventos revelados na programação atualizada são um Festival Aquático, com foco em Pokémon do tipo Água e a estreia de Tapu Fini, que vai de 12 a 20 de maio, e o evento De Alola a Alola, que funcionará como encerramento da Temporada de Alola. E não se esqueça do Dia Comunitário de maio, que será em 21 de maio e contará com Geodude de Alola.

De Alola a Alola, o evento de encerramento, acontece de 25 a 31 de maio e seu objetivo é celebrar e relembrar “todas as aventuras que os Treinadores tiveram este ano com Pokémon encontrados em Alola”. Muitos Pokémon de Alola vão aparecer nesse período, incluindo as quatro divindades Tapu nas reides de cinco estrelas.

A Niantic ainda vai lançar uma nova ferramenta chamada widget de companheiro, com a qual os jogadores podem adicionar um widget à tela inicial do seu dispositivo mostrando o progresso do seu Pokémon companheiro.

Confira todos os detalhes da rotação de reides cinco estrelas e megarreides de maio, além das próximas Horas do Holofote:

Rotação de reides

Até 3 de maio: Landorus Forma Therian e Mega Kangaskhan

3 a 10 de maio: Mega Latias e Mega Latios

10 a 25 de maio: Tapu Fini e Mega Blastoise

25 de maio a 1º de junho: Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu, Tapu Fini e Mega Altaria

Horas de reide (todas as quartas-feiras, das 18h às 19h locais)

4 de maio: Mega Latias e Mega Latios

11 e 18 de maio: Tapu Fini

25 de maio: Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu e Tapu Fini

Horas do holofote

3 de maio: Wingull | Doces em dobro ao capturar Pokémon

10 de maio: Numel | Doces em dobro ao transferir Pokémon

17 de maio: Magikarp | PE em dobro ao evoluir Pokémon

24 de maio: Seel | Poeira Estelar em dobro ao capturar Pokémon

31 de maio: Pikipek | PE em dobro ao capturar Pokémon

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de abril.