Eevee será o destaque do Dia Comunitário de agosto em Pokémon Go, com ataques exclusivos para cada evolução

A Niantic vai pegar pesado no mês que vem. Eevee será o Pokémon em destaque no Dia Comunitário de agosto de Pokémon Go. Mas, além de Eevee ser o Pokémon em destaque, todas as suas evoluções terão ataques exclusivos do evento.

Já que Eevee é um Pokémon tão popular e há muito mais recompensas, o Dia Comunitário de agosto acontecerá, na verdade, em dois dias, 14 e 15 de agosto. Todos os bônus duram o final de semana inteiro.

Ao evoluir Eevee entre 13 e 16 de agosto, cada uma de suas evoluções terá um novo ataque. Serão ataques exclusivos do evento para as “Eeveeluções” e os Eevees que você capturar ou chocar em ovos nesse período também terão o ataque Último Recurso.

Vaporeon: Escaldada

Jolteon: Canhão Zap

Flareon: Superpoder

Espeon: Bola Sombria

Umbreon: Psíquico

Leafeon: Projétil de Semente

Glaceon: Pulso d’Água

Sylveon: Choque Psíquico

No caso de Sylveon, você só vai precisar de sete corações para evoluir o seu Eevee para a forma do tipo Fada. Normalmente, é preciso ter 70. Uma Pesquisa Temporária especial também estará disponível, incluindo recompensas como um Módulo Atrair Musgoso e um Módulo Atrair Glacial.

Como é um Dia Comunitário, Eevee obviamente também aparecerá mais frequentemente. Mas adesivos especiais inspirados em Eevee e suas evoluções estarão disponíveis em todo o mês de agosto. Também haverá uma história da pesquisa especial exclusiva do Dia Comunitário de Eevee, “Escolha quem você será”.

Por fim, a distância para chocar ovos será reduzida para 25% da original e os Incensos e Módulos Atrair usados no final de semana terão duração de três horas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de julho.