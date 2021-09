Duskull é o Pokémon do Dia Comunitário de outubro em Pokémon Go

Finalmente, o Pokémon do Dia Comunitário de Pokémon Go será um Fantasma.

Outubro é o mês do Halloween e Pokémon Go vai entrar no clima com Duskull como Pokémon do Dia Comunitário.

O Dia Comunitário de Duskull acontece no sábado, 9 de outubro, das 11h às 17h locais. Nesse período, Duskull aparecerá com mais frequência e haverá vários outros bônus disponíveis para os treinadores, incluindo um ingresso para a Pesquisa Especial, chamada “Não existe tédio com Duskull”.

O ingresso para a Pesquisa Especial de Duskull será pago e habilitará uma pesquisa exclusiva com diversas recompensas. Não será possível obter reembolsos para os ingressos dessa Pesquisa Especial, mas ela não será temporária, o que significa que você não precisa concluir todas as tarefas durante o Dia Comunitário.

Caso não queira pagar pelo ingresso da Pesquisa Especial, haverá uma Pesquisa Temporária gratuita que concede quatro Pedras de Sinnoh como recompensa. Durante o evento, também será possível conseguir trinta Ultra Bolas de graça na loja.

Se você quiser estocar itens, um Combo do Dia Comunitário de compra única especial estará disponível por 1.280 Pokémoedas, contendo 50 Ultra Bolas, 4 Incensos, 4 Pedaços de Estrela e 1 MT de Elite de Ataque Carregado.

Cada captura também concederá mais Poeira Estelar, e os Incensos e Módulos Atrair terão duração de três horas. Você terá a chance de capturar Duskull em sua versão brilhante, com o corpo vermelho em vez de preto. Ao tirar uma foto de um dos novos Duskulls, você vai encontrar uma surpresa.

Duskull é um Pokémon do tipo Fantasma. Ao evoluir Dusclops para Dusknoir, o Pokémon terá o Ataque Carregado Bola Sombria. Ele precisa ser evoluído durante o evento ou até duas horas depois da conclusão do evento. Custa 25 doces de Duskull para evoluir para Dusclops e mais 100 doces de Duskull e uma Pedra de Sinnoh para evoluir Dusclops para Dusknoir.

Embora Duskull seja um Pokémon popular, especialmente em versão brilhante, ele não costuma ir bem em reides e em batalhas e é improvável que o novo ataque Bola Sombria faça muita diferença. Talvez o Pokémon seja útil no PvP, mas ainda não se sabe o que o Fantasma pode acrescentar.

Os treinadores já pedem um Pokémon temático no Dia Comunitário do mês do Halloween há anos. Os últimos três anos foram decepcionantes, com Charmander, Beldum e Trapinch preenchendo a vaga do mês. Mas, neste ano, Pokémon Go finalmente trouxe um Fantasma para o Dia Comunitário de outubro em comemoração ao Halloween.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 09 de setembro.