Dratini será brilhante na Hora do Pokémon em Destaque de hoje em Pokémon Go?

O Pokémon em Destaque na Hora do Holofote de 11 de maio é nada menos que Dratini.

Considerando que ele já vem aparecendo em abundância nos últimos dias por causa dos eventos atuais de Pokémon Go, certamente não é a escolha mais óbvia. Ainda assim, com tantos Dratinis aparecendo na natureza por uma hora, das 18h às 19h locais, a primeira coisa que todos os treinadores se perguntam é a mesma de toda Hora do Holofote: a versão brilhante de Dratini vai aparecer na natureza nesse período? E a resposta é sim!

Remember, Trainers! Dratini will be in the spotlight on Tuesday, May 11, at 6 p.m. local time, and you’ll earn twice the Candy for transferring Pokémon. pic.twitter.com/fyuolZHvUV — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 11, 2021

Evidentemente, não haverá muitos da versão brilhante do Pokémon aparecendo, e a proporção deles para os normais não vai mudar, como mudaria em um Dia Comunitário. O objetivo da Hora do Pokémon em Destaque é mais que o Pokémon apareça com muito mais frequência em um curto período de tempo. A versão brilhante de Dratini já existe no jogo há um tempo, então as chances de encontrá-la serão as mesmas de qualquer outro Pokémon.

Com o aumento na frequência e com mais Dratini por perto, você sempre pode batalhar com o máximo possível deles ao longo dessa hora em busca de um brilhante. Mas, como sempre, encontrar um dependerá muito da sorte.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 11 de maio.