Dia da Amizade de Pokémon Go será dedicado ao tipo Planta e a ganhar PE

Foram divulgados hoje mais detalhes do Dia da Amizade de Pokémon Go, cujo destaque estranhamente será aos Pokémon do tipo Planta.

Em vez de um elemento específico, o Dia da Amizade fará com que os Pokémon do tipo Planta, como Chikorita e Foongus, apareçam com mais frequência na natureza. Haverá ainda desafios, valendo quantidades enormes de PE.

O evento acontece das 11h àss 14h locais de 24 de abril e inclui um novo Desafio de Coleção e um Desafio Global do Dia da Amizade. Completar esses desafios renderá 100.000 PE e 20.000 PE, respectivamente.

No caso do Desafio Global do Dia da Amizade, você receberá 20.000 PE para cada hora de desafio que completar.

Não há muito conteúdo adicional, já que o evento só vai durar três horas. Mas, nesse período, haverá cinco bônus ativos.

Mais chances de receber um Pokémon sortudo ao concluir uma troca com um amigo. Esse bônus ficará ativo até as 17h locais do dia do evento.

A distância de troca aumentará para 40 km.

Um bônus de 3x de PE por captura estará ativo.

Incensos e Módulos Atrair ativados durante o evento terão duração de três horas.

Muitos fãs ficarão decepcionados porque a última evolução de Eevee, Sylveon, não estará no evento. Mas os bônus são bons e todos esses PE devem manter os jogadores ocupados pelas três horas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 12 de abril.