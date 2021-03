Dia Comunitário de abril em Pokémon Go terá Snivy em destaque

Os iniciais de Unova vão começar a aparecer no evento em breve.

A Niantic confirmou que Snivy será o Pokémon em destaque no Dia Comunitário de abril de Pokémon Go. É o primeiro dos iniciais da quinta geração a aparecer no evento.

Isso segue a tendência do jogo, que costuma trazer os iniciais de cada região na ordem da PokéAgenda: começando com o tipo Planta, depois passando para o tipo Fogo e encerrando com o tipo Água.

Como sempre, isso significa que, das 11h às 17h locais de 11 de abril, Snivy aparecerá com mais frequência na natureza. Snivy também estará disponível em sua versão brilhante durante o evento, que terá ainda o triplo de Poeira Estelar por captura e duração de três horas para o Incenso.

Se você evoluir um Snivy para Servine e depois para Serperior durante o evento, ou até duas horas depois de o evento acabar, o Pokémon terá o ataque Frenzy Plant, exclusivo do Dia Comunitário.

Uma nova Oferta Especial Única também ficará disponível para compra durante o Dia Comunitário por 1.280 PokéMoedas. Ela terá 50 Ultra Bolas, quatro Pedaços de Estrela, quatro Módulos Atrair Musgosos e uma MT Elite de Ataque Carregado.

Mais detalhes sobre a história exclusiva do Dia Comunitário, “Snivy in the Sunshine”, serão revelados nas próximas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de março.

