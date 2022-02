Devo escolher a versão Gold ou Silver no Pokémon Go Tour: Johto?

No Pokémon Go Tour: Johto, os jogadores terão a chance de reviver os tempos de Pokémon Gold e Silver de uma nova forma, incluindo um novo foco nos exclusivos de cada versão, para que os jogadores precisem trocar uns com os outros para completar a Pokéagenda de Johto.

Depois de comprar o ingresso do Pokémon Go Tour: Johto, você precisará selecionar se vai seguir o caminho do Gold ou o do Silver. Isso ditará diversos fatores da sua experiência no Pokémon Go Tour, incluindo quais Pokémon exclusivos você vai encontrar, algumas recompensas da Pesquisa Especial exclusiva do evento e muito mais.

E, embora o evento em si seja bem similar entre as duas versões, há algumas diferenças que você precisa saber antes de selecionar Gold ou Silver. Saber delas pode facilitar essa decisão.

Não haverá muitos Pokémon exclusivos em uma versão ou outra, mas haverá alguns que você não poderá encontrar a depender do que escolher. A maior mudança será se você encontra Ho-Oh ou Lugia, mas alguns Pokémon populares também fazem parte desta lista.

Confira uma lista com todos os Pokémon e itens exclusivos de cada versão:

Exclusivos da versão Gold

Aumento nas aparições com Incenso Spinarak Gligar Teddiursa Mantine

Encontro exclusivo: Ho-Oh

Recompensas da Pesquisa Especial asas de Ho-Oh camiseta de Ho-Oh



Exclusivos da versão Silver

Aumento nas aparições com Incenso Ledyba Delibird Skarmory Phanpy

Encontro exclusivo: Lugia

Recompensas da Pesquisa Especial máscara de Lugia camiseta de Lugia



Todos os jogadores se beneficiarão dos aumentos de frequência de várias espécies de Pokémon. E, pela primeira vez, todos os Pokémon originalmente descobertos na região de Johto poderão aparecer em versão brilhante, sendo que alguns, como Phanpy, Mantine e Tyrogue, aparecem como brilhantes pela primeira vez.

A Pesquisa Especial também trará como recompensa Gyarados brilhante e o Pokémon Mítico Celebi. Todos que tiverem acesso à história da pesquisa magistral poderão encontrar os novos Lugia Sombroso Apex e Ho-Oh Sombroso Apex.

O Pokémon Go Tour: Johto deste ano será das 9h às 21h locais de 26 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 15 de fevereiro.