Desafio de Captura do tipo Fada de Pokémon Go está completo e bônus serão disponibilizados em 11 de maio

Os jogadores de Pokémon Go completaram o Desafio de Captura do tipo Fada com dois dias de sobra.

Originalmente, a missão da Niantic foi que os jogadores capturassem, em conjunto, 500 milhões de Pokémon do tipo Fada antes do fim do desafio, em 9 de maio. Em apenas dois dias, metade do desafio já tinha sido feita. Um dia depois, o progresso já chegava a 90%.

🧚 Atualização do desafio do Pokémon do tipo Fada! 🧚



Treinadores, temos o prazer de anunciar que vocês pegaram Pokémon do tipo Fada suficientes para completar o desafio! Realmente não há limites para o que vocês podem fazer quando trabalham juntos! 🎉 pic.twitter.com/xoJjzNwWJF — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) May 7, 2021

Já que o objetivo foi alcançado, os jogadores receberão como recompensa o triplo de PE por captura, a estreia de Pancham nas reides de Pokémon Go e a estreia da Ponyta de Galar brilhante. Essas recompensas serão distribuídas às 10h locais de 11 de maio e ficarão no ar até as 20h locais de 17 de maio.

Os bônus estarão ativos na segunda metade do evento Lendas Luminosas X, dedicado parcialmente a Pokémon do tipo Fada, como Spritzee, Swirlix e Xerneas, que também acaba em 17 de maio.

Pancham já vai aparecer durante o próximo grande evento de Pokémon Go, Lendas Luminosas Y, cujo foco será em alguns Pokémon do tipo Sombrio, como Yveltal. Agora, ele aparecerá nas reides um pouco antes do previsto, assim como a Ponyta de Galar brilhante.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 07 de maio.