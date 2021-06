Deoxys Forma de Defesa, Mewtwo brilhante e um evento de aniversário de 5 anos são as próximas novidades no mês do Pokémon Go Fest 2021

Em breve, a Niantic dará início ao que pode ser o maior mês do ano para Pokémon Go e já foram revelados os novos conteúdos de antes e depois do Pokémon Go Fest 2021, que acontece em julho.

A partir do Dia de Bidoof, 1º de julho, você poderá começar a encontrar Rufflet como Descoberta Extraordinária e Deoxys Forma de Defesa começará a aparecer nas reides de cinco estrelas.

Mewtwo estará de volta às reides de cinco estrelas de 16 a 23 de julho, com direito a uma versão brilhante. Isso inclui o Pokémon Go Fest de 17 e 18 de julho, onde Mewtwo poderá ser encontrado na Liga de Batalha Go pelos treinadores com nível 20 ou superior no segundo dia do evento.

Mais Pokémon vão aparecer nas reides de cinco estrelas ao longo do mês após a saída de Mewtwo e mais detalhes serão divulgados em breve. Quanto às Megarreides, Mega Houndoom, Mega Gengar e Mega Charizard aparecerão ao longo do mês.

Tepig será o Pokémon em destaque do Dia Comunitário de julho, que acontece em 3 de julho. Um evento especial de aniversário para comemorar os cinco anos de Pokémon Go acontece de 6 a 15 de julho e a segunda Noite de Batalha Go acontece em 11 de julho.

Tudo isso leva ao Pokémon Go Fest 2021, em 17 e 18 de julho, onde ainda mais conteúdo será incluído no calendário de julho tanto para os que comprarem ingressos quanto para os que jogarem gratuitamente. Mais detalhes dos conteúdos pós-Fest serão divulgados em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de junho.