Datas do Pokémon Go Fest 2021 anunciadas, estrelando Pikachu Rock Star e Pikachu Pop Star

A Niantic finalmente revelou o que podemos esperar da edição 2021 do Pokémon Go Fest, incluindo uma redução de preço dos ingressos, que passam a custar US$5 (pouco mais de R$25).

O evento terá temática musical e permitirá que os jogadores sejam os diretores do espetáculo em uma festa de dois dias.

A partir de 17 de julho, haverá muito conteúdo para os jogadores que comprarem os ingressos, além de conteúdo gratuito para os que não comprarem ingressos. Mas o passe digital garante acesso a atividades adicionais do evento e oportunidades para ganhar itens limitados.

No primeiro dia do evento, os habitats vão mudar a cada hora, o que garante a chance de capturar Pokémon de vários locais diferentes. Alguns dos Pokémon estão listados abaixo:

Selva: Scyther, Aipom, Froakie e muito mais

Deserto Montanhoso: Skarmory, Shieldon, Hippopotas e muito mais

Praia Oceânica: Dratini, Swablu, Alomomola e muito mais

Caverna: Roggenrola, Stunfisk de Galar, Deino e muito mais

Haverá ainda algumas reides no dia, com chefes como Hitmontop, Cranidos, Deino e versões com fantasias especiais da Ponyta de Galar e do Zigzagoon de Galar.

Para aqueles que tiverem adquirido ingressos do evento, haverá uma Pesquisa Especial a completar, incluindo a garantia de encontrar um Pokémon Mítico, uma camiseta de avatar e uma pose de avatar do evento.

A pesquisa especial do primeiro dia para os portadores de ingressos terá as duas estrelas do evento. Você vai precisar escolher entre a versão Rock Star e a versão Pop Star de Pikachu, influenciando a música do show do evento.

A Arena do Desafio Global também estará de volta para quem tiver ingressos, permitindo que os treinadores trabalhem juntos e recebam novos bônus a cada hora. A cada hora do habitat, alguns Pokémon especiais serão atraídos pelo Incenso:

Selva: Ludicolo, Chatot, Leafeon, Serperior

Deserto Montanhoso: Flareon, Tyranitar, Flygon, Throh

Praia Oceânica: Gyarados, Vaporeon, Azumarill, Sawk

Caverna: Umbreon, Gardevoir, Galvantula

No segundo dia, as reides serão o destaque do evento e alguns dos Pokémon mais populares voltarão ao jogo. Para os que tiverem ingressos, uma reide especial terá recompensas adicionais, incluindo 10.000 PE, 10 Passes de Reide ao girar discos de ginásios, até oito Passes de Reide à Distância como recompensa de uma Pesquisa Temporária e uma oferta gratuita de evento com três Passes de Reide à Distância.

Confira uma lista dos bônus comuns dos dois dias do evento:

Módulos Atrair terão duração de três horas.

A distância para chocar ovos em Incubadoras será reduzida em 50% durante o evento.

Igglybuff, Chingling, Audino e outros Pokémon chocarão nos ovos de sete quilômetros.

Haverá adesivos especiais do evento para aqueles que tiverem adquirido ingressos.

Os Pokémon que aparecem na natureza continuarão os mesmos nos dois dias.

O evento começa às 10h locais de 17 de julho e vai até as 18h locais de 18 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 27 de maio.