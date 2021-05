Cottonee brilhante estará disponível na Hora do Pokémon em Destaque de 4 de maio em Pokémon Go?

Nas Horas do Pokémon em Destaque de maio, Pokémon Go trará vários Pokémon raros e bônus semanais para fortalecer seus times. A primeira Hora do Pokémon em Destaque do mês traz o Pokémon Tufo de Algodão, Cottonee, que aparecerá das 18h às 19h locais de 4 de maio.

Cottonee já está disponível há um tempo em Pokémon Go, mas ele e Petilil são difíceis de encontrar. Mas, com o evento Lendas Luminosas X, que celebra a estreia do Pokémon lendário Xerneas, Cottonee aparece com mais frequência em todo o mundo, por ser dos tipos Fada e Planta.

Durante a Hora do Pokémon em Destaque, você poderá encontrar ainda mais Cottonee que já encontraria por causa do evento, além de receber o dobro de Doces ao capturar qualquer Pokémon nessa hora — facilitando a vida de quem quiser obter a evolução de Cottonee, Whimsicott.

A versão brilhante de Cottonee, no entanto, não ficará disponível na Hora do Pokémon em Destaque, porque ela ainda não está disponível no mundo de Pokémon Go. É provável que a versão brilhante desse Pokémon fique disponível no futuro em outro evento, mas não agora.

Felizmente, o aumento de frequência de Cottonee ajudará muito no Desafio Global atual, que pede que os jogadores de Pokémon Go de todo o mundo capturem 500 milhões de Pokémon do tipo Fada. Se esse desafio for completado durante o evento Lendas Luminosas X, chegarão ao jogo o Pokémon Brincalhão, Pancham, além das versões brilhantes de Galar de Ponyta e Rapidash.

O evento Lendas Luminosas X está no ar em Pokémon Go e vai até 17 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 04 de maio.