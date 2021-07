Confira as datas de lançamento de Akshan em League of Legends, TFT, Legends of Runeterra e Wild Rift

A Riot Games revelou o mais novo campeão de League of Legends, Akshan, nesta semana — e ele está prontinho para lutar no Summoner’s Rift e em várias outras arenas.

Foi confirmado que o Sentinela Rebelde será o primeiro campeão a ser lançado em quatro jogos da Riot durante o mesmo evento: LoL, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra e League of Legends: Wild Rift.

Com uma relíquia de Sentinela em punho, Akshan tem sede de vingança.



📺: https://t.co/8Gbi79ygqS pic.twitter.com/JhDCkadSSi — League of Legends Brasil #SentinelasDaLuz (@LoLegendsBR) July 7, 2021

Empunhando uma relíquia sagrada, Akshan vai destruir a Névoa Negra e trazer de volta os aliados eliminados no caminho. Confira todas as datas de lançamento do personagem nos vários jogos da Riot:

Legends of Runeterra: quarta-feira, 14 de julho

Teamfight Tactics: quarta-feira, 21 de julho

League of Legends: quinta-feira, 22 de julho (incluindo skin Cyber Pop de Akshan)

League of Legends: Wild Rift: terça-feira, 27 de julho (incluindo skin Akshan Academia de Batalha)

Akshan ficará disponível um dia depois do lançamento da atualização 11.15 do LoL nos servidores ativos. Os fãs que jogarem League of Legends encontrarão a skin Cyber Pop no lançamento do campeão, enquanto Wild Rift terá uma skin exclusiva Academia de Batalha.

Ele entra na luta contra Viego e a Ruína durante o evento Sentinelas da Luz, que vai da quinta-feira, 8 de julho, à terça-feira, 10 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 08 de julho.