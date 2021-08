Como se inscrever no beta fechado de Yu-Gi-Oh! Cross Duel

As vagas serão limitadas.

A Konami fará um teste beta fechado do próximo título mobile de Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! Cross Duel, nos próximos meses. Será a primeira vez que jogadores dos Estados Unidos e do Japão poderão ver como funciona (e testar) o jogo de cartas de quatro jogadores.

As inscrições estão abertas para os jogadores das duas regiões elegíveis. Mas não se sabe muito sobre o jogo fora o título e as plataformas em que estará disponível.

Como esse será o primeiro teste de verdade, a Konami limitou muito o número de jogadores que poderão participar inicialmente. Até o momento, apenas 5.000 pessoas terão acesso ao beta, mas os desenvolvedores já declararam abertamente que as inscrições podem ser encerradas antes do prazo de 15 de agosto, a depender de quantas pessoas se inscreverem.

Então, caso queira participar do primeiro beta de Cross Duel, saiba como se inscrever e tudo que você precisa para participar.

Requisitos do sistema

Antes de decidir entrar no beta, você vai precisar de um smartphone com sistema operacional iOS 13.0 ou superior, ou Android 6.0 ou superior. Também é recomendado ter iPhone XR ou superior, ou um dispositivo Android com Snapdragon 845 ou superior, além de um mínimo de 4GB de RAM.

Mesmo que você se encaixe nos pré-requisitos, a Konami avisa que o jogo pode não funcionar como previsto, porque está em fase de testes e não finalizado.

Como se inscrever no beta

O prazo de inscrição oficial é 15 de agosto, embora a Konami tenha avisado que pode encerrar as inscrições antes disso, a depender da demanda ou de alguma mudança no cronograma do beta.

Para se inscrever, acesse o site de Cross Duel e digite o endereço de email que você usa na App Store da Apple ou Google Play Store. No momento, o objetivo da Konami é que o primeiro teste beta seja pequeno, com limite de 5.000 jogadores.

Ao se inscrever, você terá que responder se está no Japão ou nos Estados Unidos, depois dizer sua experiência com a franquia Yu-Gi-Oh!. Depois disso, será preciso inserir o email cadastrado no dispositivo móvel à sua escolha e aceitar os Termos de Serviço.

Caso seja aceito no beta fechado, você receberá um email entre o final de agosto e o começo de setembro.

Por ser um teste beta, nem todos os recursos do jogo completo estarão disponíveis e provavelmente haverá mudanças até o lançamento. Por exemplo, o beta não terá compras no app e os jogadores aceitos deverão enviar relatórios de sua experiência com o jogo.

A lista completa do que estará disponível no beta, requisitos e como se inscrever está no site oficial de Yu-Gi-Oh!.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 05 de agosto.