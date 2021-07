Como resgatar os três meses gratuitos de YouTube Premium em Pokémon Go

A promoção ficará disponível até o fim do Pokémon Go Fest 2021, mas não no Brasil.

A Niantic já tinha revelado que o Google Play seria um dos patrocinadores do Pokémon Go Fest 2021, garantindo recompensas adicionais para os usuários no evento de 17 e 18 de julho.

Um dos principais bônus é um código promocional exclusivo para os jogadores elegíveis, permitindo resgatar três meses de YouTube Premium sem custo. O YouTube Premium permite que os jogadores vejam vídeos sem anúncios, reproduzam vídeos e música quando a tela de seu dispositivo móvel estiver bloqueada, baixem vídeos para ver sem conexão e acessem a biblioteca do YouTube Music diretamente no aplicativo do YouTube.

A promoção, no entanto, só estará disponível para jogadores de Pokémon Go em alguns países e regiões: Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Austrália e Cingapura. Somente jogadores que não assinem YouTube Premium ou YouTube Music Premium atualmente poderão ter acesso à oferta.

No entanto, qualquer usuário que tenha sido assinante ou tenha usado um teste gratuito de YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red ou Google Play Music também não estará elegível. A oferta pode ser resgatada até 6 de outubro, às 3:59 BRT, e a sua assinatura passará a custar o preço normal ao fim do período de teste, mas a assinatura pode ser cancelada a qualquer momento antes do final do teste sem custo adicional.

Por enquanto, caso esteja em um dos locais elegíveis e a sua conta do Google também seja elegível, você pode usar o link do site oficial de Pokémon Go para resgatar o teste gratuito no dispositivo de sua preferência. Mais detalhes dos termos, condições e detalhes da promoção também podem ser encontrados no site de Pokémon Go.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 12 de julho.